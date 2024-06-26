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Leymosun Kültür Vakfı’ndan “Limasol 2030” için Girne’de toplantı

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Leymosun Kültür Vakfı, Limasol’un, 2030 Avrupa Kültür Başkenti adaylığı nedeniyle Girne’de bir toplantı düzenledi.

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Leymosun Kültür Vakfı’ndan “Limasol 2030” için Girne’de toplantı
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Limasol kökenli Kıbrıslı Türk ressam, oyuncu, yönetmen, müzisyen, yazar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı tanıtım toplantısı, Girne Zeytinlik'deki Doğan Türk Birliği Tesisleri’nde yer aldı.

Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu, açılış konuşmasında, Avrupa Kültür Başkenti olmak için Kıbrıs’ta 5 şehrin yarıştığını, Limasol’un adaylığına yönelik, Kıbrıslı Türklerin de sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

2030 Avrupa Kültür Başkenti ünvanını almak için çalışmalarını sürdüren “Limasol 2030 Organizasyonu” sanat direktörü Eleana Alexandrou da yaptığı sunumda iş birliğinin, katılımın ve dahil olmanın önemine dikkat çekti.

Alexandrou, Kıbrıslı Türklerin, Limasol’daki kültürel mirasın ve bellleğin önemli bir unsuru olduğunu, kentin çeşitliği içerisinde, Kıbrıslı Türklerin de yarattığı değer ve kent kimliğinde bıraktığı izlerle anıldığını ifade etti.

Toplantıda, katılımcıların katkı, öneri ve düşünceleri de kayıt altına alındı.
 
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