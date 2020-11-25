Lavinium Sitesine giriş çıkış yapılması için hazırlanan projesini ihalesi tamamlandı

Girne-Lefkoşa anayolundan Lavinium Sitesine giriş çıkış yapılması için hazırlanan projede ihale süreci tamamlandı

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde yer alan ve Lavinium Sitesi olarak bilinen yerleşim biriminden anayola giriş çıkış yapılması için hazırlanan projede ihale süreci tamamlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre bölgede uzun süredir devam eden sıkıntının çözülmesi adına yapılan kontrollü giriş çıkış projesinin ihale süreci tamamlanarak yüklenici firma ile sözleşme yapılması ve yer teslimi süreci başladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan imzasıyla yayınlanan açıklamaya göre bölge sakinleri tarafından beklenen proje ile ilgili çalışmalar Karayolları Dairesi mühendis ekipleri tarafından 2019 yılı içerisinde bitirildi ancak Covid-19 salgın süreci ve devamındaki seçim yasakları nedeniyle projenin hayata geçirilmesi gecikti.

AYRILMA VE KATILMA ŞERİTLERİ OLUŞTURULACAK

Açıklamaya göre Lefkoşa-Girne anayolundan ayrılma ve katılma şeritleri oluşturularak güvenli ve kontrollü giriş ve çıkış bağlantısı yapılması suretiyle, bu bölgede yaşayan vatandaşların ulaşım sıkıntıları bir nebze de olsa çözülmüş olacak.

Dikmen Belediyesi ile iş birliği çerçevesinde düzenlenecek olan otobüs durakları ve yaya yolları sayesinde de günümüzde anayol üzerinde yapılan yasadışı toplu taşıma durak faaliyetleri de kurallara uygun ve daha güvenli bir şekilde yapılmaya başlanmış olacak.

PROJENİN 3 AYDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Kazı işleri, konkasör temel işleri, plent-miks temel işleri, asfalt işleri, bordür işleri, altyapıya yönelik sanat işleri, ek yol aydınlatması, ayrım çelik oto-korkuluk işleri ve trafik levhalamalarını içeren bağlantı yolu projesinde 300 metre ayrılma, 300 metre katılma bağlantı şeritli kavşak oluşturularak 270 metre tali yol bağlantısı yapılacak.

Toplam 1 milyon 159 bin 125 TL’ye mal olacak projenin 3 ayda tamamlanması planlanıyor.

Projenin hayata geçmesi ile özellikle acil durumlarda bölge halkının ulaşım altyapısından daha rahat yararlanması sağlanması da hedefleniyor.