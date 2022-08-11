Külliyenin yapımı “gizli ihaleyle tanıdığa gitti” iddiası

Kermiya bölgesine yapılacağı açıklanan “Külliye’nin, gizli bir ihaleyle, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Siyahkalem Mühendislik İnşaat’a verildiği iddia edildi. Proje ihalesinin 2 milyar 497 milyon liraya tamamlandığı belirtildi



Kermiya bölgesine yapılacağı açıklanan “Külliye”nin, gizli bir ihaleyle, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Siyahkalem Mühendislik İnşaat’a verildiği iddia edildi.

Türkiye’deki Sözcü gazetesinin haberine göre, “KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet bahçesi, Cami ve Ek Tesisleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlıklı ihale, açık usül yerine kimselere duyurulmadan gerçekleştirildi.

Haberde, ihalenin, Kamu İhale Kanunu’nun deprem gibi olağanüstü haller için öngördüğü “21-b Pazarlık” usulüyle duyuru ilanı yapılmadan düzenlendiği ifade edildi.

7 Temmuz 2022 günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kapalı kapılar ardında yapılan ihalenin, özel olarak davet edilen Siyahkalem Mühendislik İnşaat’a verildiği öne sürüldü.

Yaklaşık maliyeti “2 milyar 852 milyon 985 bin 462 lira 40 kuruş” olarak hesaplanan proje ihalesinin, 2 milyar 497 milyon liraya tamamlandığı kaydedildi.

Haberde, 20 Temmuz günü imzalanan sözleşmeye göre inşaat sürecinin 25 Temmuz’da başladığı, sürecin 6 Aralık 2023’te tamamlanacağı ifade ediliyor.

ALDIĞI KAMU İHALELERİYLE TANINIYOR

Bir dönem sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekli mühendislerinden Güngör Tortop görülen Siyahkalem’in şimdiki sahibi kayıtlarda Ahmet Cengiz Özdemir olarak görünüyor. Şirket, 2013 yılında EPDK’nın Kuzey Irak’tan Türkiye adına doğalgaz alım yetkisi vermesiyle dikkat çekmiş daha sonra aldığı kamu ihaleleriyle anılmıştı.

Siyahkalem Mühendislik bugüne kadar Emlak Konut, TOKİ ve devletten aldığı ihalelerle biliniyor. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen 165 milyon liraya Kağıthane’de dere yatağına taşınan ve sonrasında rutubet krizi yaşanan paha biçilmez değerde Osmanlı arşivlerinin bulunduğu Milli Arşiv Sitesi firmanın yaptığı işler arasında…

İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy'de yüzde 61'i ağaçlık olan 500 dönümlük askeri arazi üzerinde yapılan 1067 konutluk projede de aynı firmanın imzası vardı.

Türkiye’nin en büyük özelleştirmelerinden Kangal Termik Santrali de Konya Şeker’le birlikte bu firmaya verildi.



