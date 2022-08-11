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Kıbrıs’ın yaz meyvesi Babutsa (Diken inciri)

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Kıbrıs’ın yaz meyvesi Babutsa (Diken inciri)

 
 
Babutsa kaktüs bitkisinin meyvesidir. Diğer isimleri ada insanına yabancı olsa da farklı ülkelerde deve dikeni, dikenli incir, Frenkli incir, hint inciri olarakta anılır.
 
Özellikle en sıcak yaz aylarında yetişmektedir. Temmuz ayından başlayarak eylül sonuna kadar piyasa da babutsayı görmeniz mümkündür. 
 
Ülkemizde çok sevilen ve tüketimi de aşırı olan bu meyvenin sağlık için oldukça önemli faydaları vardır.
 
Özellikle kilo kontrolü yapan kişiler için babutsa yaz ayları için tüketilmesi önerilen bir meyvedir.


 
FAYDALARI
 
C Vitamininden zengin olan babutsa, cilt ve hücre yenilenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine iyi gelir.
 
Bol çekirdekleri, lif oranının fazla oluşu sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyici olup konstipasyonu (kabızlık) önleyicidir. Aşırı tüketimi kişiden kişiye farklılık gösterebilir.
 
Zengin lif ve yoğu çekirdeklerine bağlı olarak sizi tok tutma özelliğine sahiptir.



Böylelikle kilo vermek isteyenler veya kilosunu korumak isteyen kişiler için babutsa uygun bir meyvedir.
 
Kronik hastalığı olan kişiler veya sağlıklı kişiler arasında ayrım yapılmaksızın 1 porsiyon meyve için 2-3 adet babutsa karşılık gelmektedir.
 
Diyabeti olan kişilerde babutsanın aşırı şekerli olanlarından kaçınarak günde 2-3 adet tüketebilirler.


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