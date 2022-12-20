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KTOEÖS, “Maria Skoullou'ya yapılan bir insan hakkı ihlalidir”

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KTOEÖS, “Maria Skoullou’nun muhtar adaylığının ‘güvenlik’ gerekçesiyle reddedilmesi bir insan hakkı ihlalidir”

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KTOEÖS, “Maria Skoullou'ya yapılan bir insan hakkı ihlalidir”
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KTOEÖS Örgütleme Sekreteri Duygu Geylan, yıllardan beri Kormacit köyü muhtar azası olan Maria Skoullou’nun muhtar adaylığının ‘güvenlik’ gerekçesiyle reddedilmesinin bir insan hakkı ihlali olduğunu kaydetti.

 

KTOEÖS Örgütleme Sekreteri Duygu Geylan yaptığı yazılı açıklamada, yıllardan beri Kormacit köyü muhtar azası olan Maria Skoullou’nun muhtar adaylığının ‘güvenlik’ gerekçesiyle reddedilmesi bir insan hakkı ihlali olduğu, komplo teorileri ve  iddialarla, çağdışı yaklaşımlarla hükümet edilemeyeceği ileri sürüldü.
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