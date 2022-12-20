YSK: “Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamaz”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde oy kullanacak seçmenin sandık kuruluna sunması gereken resmi belgeleri duyurarak, belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanların oy kullanamayacağı uyarısında bulundu





YSK’nın 22 No’lu duyurusunda, 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan bir seçmenin, Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı veya pasaport; polis kimlik kartı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş belgesini Sandık Kuruluna sunarak oy kullanabileceği belirtildi.



Duyuruda, “Bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle Polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili polis müdürlüğüne müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa'da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer ilçelerde ise İlçe Seçim Kurulundan onaylatması gerekmektedir. Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamazlar” denildi.