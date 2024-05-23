KTBK Komutanlığı Bandosu yarın Girne'de konser verecek

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanlığı Bandosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda bando konseri verecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yazılı açıklama yaparak yarın saat 16.00’da icra edilecek konsere tüm halkı davet etti.

