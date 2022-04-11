Konut kredileri 5 aydır artıyor

Ülkede Ocak 2021’de 1,9 milyar TL olan gören bireysel konut kredileri Ocak 2022’de 2,8 milyara çıktı





Ocak 2021’de 1,9 milyar TL olan gören bireysel konut kredileri Ocak 2022’de 2,8 milyara çıktı. KKTC Merkez Bankası verilerine göre konut kredileri bir yılda %41,14 oranında arttı

KKTC Merkez Bankası verilerine göre bireysel konut kredileri Ocak 2022’de 2 milyar 798 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. Ocak 2021 sonu itibarıyla 1 milyar 995 milyon TL olan kredilerde %40.14 oranında artış söz konusu. Bireysel konut kredilerinin özellikle Eylül 2021-Ocak 2022 periyodunda hız kesmeden arttığı dikkati çekti. Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0.96 oranında gerileyen krediler, Eylül’ü %1.92, Ekim’i %6.17, Kasım’ı %14.56, Aralık’ı %3.41 ve Ocak’ı da %0.91 artışla geride bıraktı.

Verilere göre, Ağustos 2020’de 2 milyar 066 milyon TL’lik miktarla, ilk kez 2 milyar sınırını geçen konut kredileri Ocak 2022 itibarıyla 3 milyar sınırına dayandı. Özellikle Ekim-Kasım 2021’deki bir aylık sürede 340 milyon TL birden yükselen krediler, Türk Lirası’nın astronomik değer kaybıyla ilişkilendiriliyor. Ekonomi çevreleri konut kredilerindeki artış ve azalışların TL’nin döviz kurları karşısındaki hareketlerinden etkilendiğine işaret ediyor. Ekonomistler, Eylül 2021’de TC Merkez Bankası’nın başlattığı faiz indirimleriyle astronomik oranlarda değer kaybeden TL, döviz cinsinden alınan konut kredilerinin TL karşılığında da ciddi artışların sağlanmasında etkili olduğu fikrinde.

SORUNLU BORÇLAR BİR YILDA %55 ARTTI…

Bankaların KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi’ne yaptığı zorunlu bildirimlere göre, bireysel konut kredilerin oldukça düşük oranlı seyreden tahsili gecikmiş alacaklar (TGA-Sorunlu borçlar) özellikle Aralık 2021’de patladı. Bir aylık sürede %57.45 oranında artış gösteren TGA 25,5 milyon TL’den 40,3 milyon TL’ye uçarken, Ocak 2022’de 41,9 milyonla 42 milyon sınırına dayandı. TGA’daki yıllık artış oranı ise %54.68 oranında hesaplandı.

