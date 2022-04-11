“Tarımda vergisiz akaryakıta geçilmeli”

Çiftçiler Birliği genel başkan adayı Oğuz Ceyda, tarım sektöründe vergisiz akaryakıt kullanımına geçilmesini talep etti.



Ceyda “Vergisiz akaryakıt kullanımı hayata geçmezse ülkede kısa zamanda üretim bitecek” dedi.

Oğuz Ceyda’nın açıklaması şöyle:

“Tarım sektöründe vergisiz akaryakıt kullanımı hayata geçmezse ülkede kısa zamanda üretim bitecek. Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs’ta yıllardır bu uygulama ile üretici korunurken, bizim üreticimiz kaderine terkedilmiştir. Özellikle son dönemde dünyada yaşanan krizlerden (pandemi,savaş ,enerji)dolayı ülkemizde akaryakıt %400 zamlanmıştır. Bunun sonucunda üretici traktörüne mazot koyamaz duruma gelmiştir Tarım sektöründeki tüm üreticilerin en temel girdisinin akaryakıt olduğu dikkate alınırsa bu akaryakıt fiyatları ile ülkede üretim yapmak artık mümkün değildir. Üreticinin traktöründe, biçerdöverinde kullandığı akaryakıt fiyatının , en lüks salon araçlarda kullanılan akaryakıtın fiyatı ile aynı , hatta daha pahalı olmasının(ülkemizde şu an mazot benzinden pahalı) izahı yoktur. Uzun yıllar önce, dönemin Tarım Bakanı Önder Sennaroğlunun ,tarımda kullanılacak vergisiz akaryakıt ile ilgili yasayı tam meclise sunacağı hafta görevden alınması , hafızalarda tazeliğini korumaktadır. Ogün bugün bu konunun ülke gündeminden kalkması ise çok düşündürücüdür. Halen bugün itibarı ile yıllardan beridir ülkemizde yurt dışından gelip iş yapan müteahhitlik firmalarına ve gemilere vergisiz mazotu becerip verebilen gelmiş geçmiş tüm hükümetler, maalesef ne hikmetse üreticisine bir türlü bu uygulamayı hayata geçiremiyor . Gelinen noktada bıçak kemiğe dayanmıştır.Yıllar öncesinden hazır olan bu yasanın ivedilikle Meclis gündemine gelmesi ve hayata geçmesi gerekmektedir.”

