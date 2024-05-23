KÖDER’den Koopbank’a anlamlı ziyaret

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) heyeti, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli’yi ziyaret etti.

Ziyarette KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve beraberinde Göksel Düzgün, Fatma Coşar Kınış, Şerife Korucan da yer aldı.

KÖDER yetkilileri, başlatmış oldukları “Hayata Değer Katan Kadınlar” belgesel serisine Koopbank’ın sponsorluk katkılarından dolayı Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli’ye teşekkür ederek, ‘’Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2’’ kitabını hediye etti.

KÖDER ve Koopbank işbirliğinin devamı için de yapılan ziyarette olumlu görüşmeler gerçekleştirildi.



