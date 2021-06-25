Klimalar cep yakacak

Klimanın bir ay boyunca günde üç saat çalıştırılması, tüketimde yaklaşık yüzde 40-50 oranında artışa neden oluyor



Yazın gelmesiyle birlikte klima kullanımı da iyice yoğunlaştı. Konutlarda serinlemek amacıyla sıkça tercih edilen klimalar, uygun cihaz seçimi ve uygun kullanıma dikkat edilmediğinde yüksek faturaları beraberinde getiriyor.

Klima tercihi faturaya yansıyan tutarı da doğrudan etkiliyor. Ortalama 200 kWh’lık tüketim yapan bir meskende klimanın bir ay boyunca günde 3 saat çalıştırılması, tüketimde yaklaşık yüzde 40-50 oranında artışa neden oluyor. Günde 3 saat çalışan A+ sınıfı bir klima ortalama 97 kWh, A++ klima 81 kWh, A+++ klima ise ortalama 63 kWh tüketim yapıyor. Sonuçta bu fiyatlar da faturanıza yansıyor.

KLİMA FİYATLARI BİRAZ TUZLU

Elektronik eşya satıcılarıyla konuştuğunuzda Mayıs’ın ikinci yarısı ile Haziran ayı boyunca klima açısından oldukça yoğun çalıştıklarını öğrenirsiniz.

“Sıcak vurunca, herkes klimayı hatırlıyor” diyor satıcılar. KKTC’de doğal olarak klima fiyatları da Türk Lirası’nın değer kaybıyla zamlanıyor.

Yaptığımız piyasa araştırmasına göre 24 Haziran itibarıyla ülkede ortalama 9 Btu inventer klimalar 3 bin 700-4 bin TL, 12 Btu klimalar 4 bin-5 bin TL, 18 Btu klimalar 6 bin-8 bin TL ve 24 Btu klimalar da 7 bin 500-10 bin TL aralığında satılıyor. Doğal olarak, lükse düşkünler için 20 bin TL’lik klimalar da bulunuyor.

KONFOR KLİMA, EKONOMİ VANTİLATÖR

Klimalar, vantilatörlere kıyasla kuşkusuz açık ara daha iyi soğutma sağlıyor, ancak klimalar, vantilatörlere göre ortalama 20 kat daha fazla enerji harcama kapasitesine sahip. Bu durum göz önüne alındığında vantilatörle idare edilebilecek sıcaklıklarda vantilatörün tercih edilmesi ekonomik bir seçenektir. Eğer sıcaklığın derecesi vantilatörün boyunu aşarsa, önce vantilatörü çalıştırarak, ortamı biraz serinlettikten sonra klimayı çalıştırmak, elektrik tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyor.

UZMANLARIN TASARRUF TAVSİYELERİ

Ortam büyüklüğüne uygun Btu kapasitesine sahip ve A+++ enerji sınıfı bir klima tercih etmek ve sıcaklığa dikkat etmek tasarrufu beraberinde getiriyor. Klimanın soğutma derecesi yükseldikçe harcanan enerji de artıyor. Klimayı sabit derecelerde tutmak, artacak enerji tüketimini engelleyeceği için tasarruf sağlıyor. Yüksek sıcaklıklarda klimalar daha fazla enerji tüketir, bu nedenle sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması, aynı odada birden fazla bilgisayar bulundurulmaması, daha az miktarda ısı yaydığı için enerji tasarrufu özelliği bulunan ampuller kullanılması önemli. Tüm bunlardan önce ise bina yalıtımı yaptırmak ve klima bakımını düzenli yapmak ciddi derecede tasarruf sağlar.

