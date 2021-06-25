Nar bahçelerini fareler bastı

Fareler, narlar daha olgunlaşmaya başlamadan bahçelere zarar vermeye başladı. Ürünlerde ciddi hasarlar oluşmaya başladığına dikkat çeken üreticiler, Tarım Dairesi’ne çağrı yaptı

Güzelyurt’ta nar ve narenciye üretimi yapan İnanç Yüksel, dert yandı.Geçtiğimiz yıllarda da yaşanılan fare sıkıntısı bu sene narlar daha olgunlaşmaya başlamadan bahçelere zarar vermeye başladı.Ekim ayında hasat edilecek ürünün fare istifasına uğradığını ve ürünlerde ciddi hasarlar oluşmaya başladığına dikkat çeken İnanç Yüksel bireysel olarak önlemlerini aldıklarını belirtti.Yaklaşık bir haftadır ağaçlar altına fare zehri bırakıldığını ancak farelerin zehirleri yedikten sonra ağaçları çıkıp narları da yediğini ifade eden Yüksel, “Biz artık bireysel olarak bu olayın önüne geçemeyiz. Fareler artık yaşadığımız evlere, köylere kadar indi, toplumsal olarak tüm bölgelerde daha önceki yıllarda yapıldığı gibi üreticilere dağıtılması gerekiyor. Tüm üreticilerin fareler, için tedbir alması gerekiyor” diyerek Tarım Dairesi’ne çağrıda bulundu.Farelerin daha olgunlaşmadan narları yediğini ve yaşanılan bu zarar karşısında üreticinin üretim yapmakta şevkini kırıldığının altını çizen Yüksel, “Zaten sıcaklar çiçeklenme döneminde ağacın istediği ısıda olmadığı için çiçeklenme oranı bu yıl düşüktü. Ürünlerde geçen yıla kıyasla düşük bir hasat yapacağız. Bu yüzden olan ürünleri de farelere yedirirsek, biz bu üretimi yapmayalım” isyanında bulunarak hükümete ve Tarım Dairesi’ne seslendi, “Üreticilere gerekli desteği sağlayın ve tüm üreticilerimiz kendi bölgelerinde bu zehri uygulasın ve zararı en aza indirgeyelim” dedi.