"KKTC’yi temsil etmenin onurunu yaşadım"

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesine katılmak için gittiği Azerbaycan’dan ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesine katılmak için gittiği Azerbaycan’daki temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Tatar, Aliyev’in davetiyle zirveye katılmaktan mutluluk duyduğunu, KKTC’yi temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade etti. Tatar, kendisine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverliğe de teşekkür etti.

KKTC’nin, TDT’nin her alanında yer almak ve ilişkileri geliştirmek hedefinde olduğunu ifade eden Tatar, KKTC bayrağının da Şuşa’da dalgalandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın desteğine işaret eden Tatar, Türkiye’nin iki devlet siyasetine tam desteği olduğunu vurguladı.

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyon politikası ile baskıları sürdürdüğünü, nefes almalarına bile müsade etmediklerini ifade eden Tatar, Rum Yönetimi Başkanı ve bazı AB yetkililerinin zirvede yer almalarını "ayrılıkçı Türkler" nitelemesiyle eleştirdiğini ifade ederek onları kınadı.

Kıbrıs’ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı zorlayacaklarını, çünkü Kıbrıs’ta bir anlaşmanın iki devletin işbirliğiyle olabileceğine vurgu yapan Tatar, Rum tarafının yürüttüğü zihniyetle bugün buraya kadar gelindiğini kaydetti.

Türk devletleriyle arasındaki ilişkinin, Kıbrıs Türk halkının iki devletli çözüm zeminini güçlendirdiğini belirten Tatar, adada adil kalıcı sürdürülebilir bir çözümün, iki egemen devletin işbirliğine dayalı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Tatar, bu adımların egemen eşitlik temelindeki çalışmalar ve milli zemini güçlendirdiğini kaydetti.

