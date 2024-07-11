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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Dernekten yayımlanan mesajda, zorlu şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak adına büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren basın mensuplarının Basın Günü kutlandı ve başarı dilendi.
 
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