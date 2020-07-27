KKTC Engelliler Dayanışma Derneği piyangosu çekildi

Ülkemizde aktif derneklerden olan KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği dayanışma piyangosu bugün çekildi.

30 Haziran 2020 tarihinde çekilişi yapılması gereken ancak pandemi nedeniyle yaşanan süreçten dolayı 27 Temmuz tarihine ertelenen dayanışma piyangosunun çekilişi noter Ahmet Çakıcı huzurunda yapılarak hediye kazanan numaralar belirlendi.

Çekiliş sonrası kısa bir açıklama yapan KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, dayanışma piyangosuna halkın gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, hediye kazan tüm şanslıların hediyelerini sağlıklı günlerde kullanmalarını diledi.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Dayanışma Piyangosu hediye kazanan numaralar şöyle:

HEDİYENİN ADI: KAZANAN NUMARA:

1 Adet Tablet Bilgisayar 22116

1 Adet Buzdolabı 23160

1 Adet Çamaşır Makinesi 18664

1 Adet Bulaşık Makinesi 25461

1 Adet Su Sebili 17665

1 Adet Katı Meyve Sıkacağı 11278

1 Adet Çeyrek Altın 11744

