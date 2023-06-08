KKTC, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanlık bayrağını devraldı

Monako’da kurulan ve bugün 56 ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin Dönem Başkanlığı bayrağı, Girne Vuni Palace Hotel Kongre Merkezi’nde 14 ülkenin katılımıyla KKTC'ye devredildi

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Dönem Başkanlığı bayrağı 14 ülkenin katılımı ile gerçekleşen törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen Dr. Ahmet Savaşan’a devredildi. Başkanlık görevini devralan Dr. Ahmet Savaşan, başlıca hedeflerinin sağlık turizminin bilimsel ve sürdürülebilir temelde gelişimi ile dünya sağlık turizmi pazarının büyümesine katkıda bulunmak olduğunu açıkladı.Monako’da kurulan ve bugün 56 ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin Dönem Başkanlığı bayrağı, Girne Vuni Palace Hotel Kongre Merkezi’nde ABD, Azerbaycan, Belçika, Çin, Dubai, Fas, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan delegelerin katılımı ile gerçekleşen törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen Dr. Ahmet Savaşan’a devredildi.Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Bayrak Değişim Töreni’ne konseyin 14 üye ülkesinden delegelerin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile KKTC’deki turizm ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı.Törende konuşan Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllardır haksız izolasyonlar altında tutularak dünya ile bağları koparılmak istenmesine rağmen, dünyanın yüzden fazla ülkesi ile turizm, eğitim ve sağlık başta olmak üzere hayatın pek çok alanında işbirliği yaptığını belirterek, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin Başkanlık bayrağını devralmasının KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü arttırmasının yanı sıra üye ülkelerle karşılıklı işbirliğinin gelişmesine de olanak yaratacağını vurguladı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gerek üniversite hastanelerinde, özel hastaneler ve kliniklerinde, gerekse devlet hastanelerinde hemen hemen bütün branşlarda Kuzey Kıbrıs’a eğitim, turizm, iş, sağlık gibi pek çok amaçla gelen yüzden fazla ülke insanına yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunduğuna dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizminin medikal yanı sıra, sağlığı koruma ve geliştirme alanlarında da eşsiz fırsatlar sunduğunu söyledi. Başbakan Üstel KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne Başkanlık yapacağı dönem içinde hükümetin Sağlık Turizmi’nin gelişmesi için özel gayret göstereceğini de sözlerine ekledi.Dünya Sağlık Turizmi Konseyi “Bayrak Değişim Töreni”nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip olacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, Dr. Ahmet Savaşan’ın 2018 yılından bu yana Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde yürüttüğü Başkan Yardımcılığı görevi süresince gerek KKTC’de, gerekse de Dünya’da sağlık turizminin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunun altını çizdi. KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne üye olduğu ilk günden bu yana Turizm Bakanlığı’nın da sürecin içinde yer aldığını ve pek çok aşamasında destek verdiğini ifade eden Ataoğlu, GHTC’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönem başkanlığında üye ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve ayrıca Kuzey Kıbrıs’a uluslararası alandan sağlık turizmi yatırımlarının gelmesi için gereken desteğin verileceğini vurguladı. Bakan Ataoğlu konuşmasının sonunda Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne üye ülkelerle KKTC’yi aynı platformda buluşturan Kurucu Başkan Emin Çakmak ile başkanlığı KKTC’ye devreden Hırvatistan yanı sıra bayrak değişim töreni için Kuzey Kıbrıs’a gelen veya gelemeyen bütün delegelere katılımlarından ötürü teşekkür etti.Nüfusunun üç katından fazla sayıda Dünyanın dört bir yanından getirdiği turiste sunduğu kaliteli hizmetler ve 100 bin civarındaki uluslararası öğrenciye verdiği kaliteli eğitim sayesinde KKTC’nin dünyada turizm ve eğitim alanında tercih edilen bir ülke olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da yaptığı konuşmada, KKTC’nin, sağlığa yaptığı yatırımlar ve turistik zenginlikler yanı sıra sunduğu avantajlar ile sağlık turizminde gelişmek için gereken özelliklere sahip olduğunu vurguladı. GHTC’nin Başkanlığını yürütecek olan Dr. Ahmet Savaşan ve ekibinin bu alanın gelişmesine yapacağı katkıdan emin olduklarını dile getiren Bakan Altuğra, Sağlık Bakanlığı’nın da Kuzey Kıbrıs’ta Sağlık Turizmi’nin daha da gelişmesi için gereken adımları atacağını söyledi.Konseyin (GHTC) Monako’da, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, Birleşik Krallık, Estonya, Hırvatistan, Hindistan, Nijerya, Panama, Polonya, Senegal, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’ın katılımı ile kurulduğunu ve bu gün üye ülke sayısının 56’ya ulaştığını ifade eden Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak da yaptığı konuşmada, uluslararası katılımla gerçekleşen törende Başkanlık bayrağının Hırvatistan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne devredildiğini söyledi. Yeni dönemde Konseyin Başkanlığını Dr. Ahmet Savaşan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını ise KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yürütecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Emin Çakmak, Kuzey Kıbrıs’ta sağlık turizmi yatırımlarının artması için Bakan Ataoğlu ile yakın temasta olacaklarını söyledi.Dünya Sağlık Turizmi potansiyelinin bu gün 100 milyon seyahat eden dünya vatandaşı ile 1 Trilyona USD’ye ulaştığını belirten Çakmak, KKTC’nin bu potansiyelden payını alması için Ahmet Savaşan ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Bu yeni dönemde Türkiye Sağlık Turizm Konseyi’nin de ayrıca 92 ülkede bulunan 168 temsilciliği üzerinden KKTC’ye gönderdiği sağlık turisti sayısının arttırılması için de özel çalışmalar yapılacağını belirten Emin Çakmak, 2015 yılında Ahmet Savaşan ile yola çıkarken hedeflerinin KKTC’yi sağlık üssü yapmak olduğunu ve GHTC Başkanlığı ile bu hedefe bir adım daha yaklaşıldığını söyledi.KKTC’nin özellikle IVF (tüp bebek) tedavileri konusunda yakaladığı yüksek başarının sağlık turizminin birçok diğer alanında da elde edilebilmesi ve KKTC’nin sağlık adası olması için sağlık yatırımlarının armasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Çakmak, bu yeni dönemde KKTC’ye yatırımcı çekilmesine yönelik Ahmet Savaşan ve Bakan Ataoğlu ile çalıştıklarını sözlerine ekledi.Dr. Ahmet Savaşan ile uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında Sağlık Turizmi alanında toplantılara katılarak pek çok çalışma yaptıklarını dile getiren Emin Çakmak, Savaşan’ın Başkanlık döneminde küresel iş birliğinin artması ve sağlık turizminin bilimsel temelde gelişimi yönünde mesafe alınacağına inanç belirtti. Çakmak konuşmasının sonunda Başbakan Ünal Üstel’e ve Bakanlara; konsey üyelerine gösterdikleri samimi misafirperverlik ve GHTC Global Forum’un 2024 yılında KKTC’de yapılmasına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin uluslararası alanda sağlık turizmi politikalarının ilerletilmesinde, sorumlu sağlık turizminin savunulmasında ve sağlık turizminin ekonomik büyüme, kapsayıcı kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliğe doğru itici bir güç olarak teşvik edilmesinde sektöre liderlik ve destek sunan çok uluslu bir kuruluş olduğunu dile getiren Ahmet Savaşan da konuşmasında, KKTC’nin Başkanlık dönemindeki önceliğin sağlık turizminin bilimsel gelişimine katkı koyarken, konseyin bütün üyelerine değer katmak ve üye ülke sayısını artırmak olduğunu açıkladı.Kurulduğu günden bugüne, sağlık turizmi sektörünün küresel ve sürdürülebilir gelişimi için kapsamlı bir vizyon çerçevesinde hareket eden Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin, kendi kapasitesi ile etkinliğini anlamlı iş birlikleri yoluyla güçlendirdiğini belirten Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Başkanlık döneminde 55 üye ülkenin her biri ile sağlık turizmi ve hayatın diğer alanlarında samimi ilişkiler kurmak için çalışacaklarını dünyaya duyurdu.Ahmet Savaşan konuşmasının sonunda, stratejik, politik, ticari ve dini sebeplerle cazibesini yüzyıllardır yitirmeyen 10 bin yıllık köklü tarihe sahip Kıbrıs adasında 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dönem Başkanlığında üye ülkelerin temsilcileriyle birlikte yapılacak çalışmalarla, sağlık turizmi sektörüne bir bütün olarak hizmet etmeye ve dünya sağlık turizmi pazarını ekonomik olarak büyütmeye kararlı olduklarını söyledi.