Kıbrıslı Rum trafik kurbanı oldu

Güzelyurt’ta Bostancı Trafik Işıklarında iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 61 yaşındaki Kıbrıslı Rum Charalambos Anastasıou yaşamını yitirdi

Güzelyurt’ta Bostancı Trafik Işıklarında dün meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki Kıbrıslı Rum Charalambos Anastasıou yaşamını yitirdi.Kaza saat 14:50 sıralarında meydana geldi.PYN 362 plakalı ile UK 872 plakalı araçların karıştığı trafik kazasında, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan PYN 362 plakalı araç sürücüsü Charalambos Anastasıou, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kaza sonucu yaralanan UK 872 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Murat Akbalık ve 26 yaşındaki Özlem Polat'ın ise tedavileri halen sürüyor. Kazaya methaldar UK 872 plakalı araç sürücüsü 40 yaşındaki Kenan Aşan tutuklandı.