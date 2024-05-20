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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Münih 2024 Fuarı’na katıldı

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Fuar, dünya çapında, çevre yönetimi, sürdürülebilirlik ve atık idaresi konusunda, dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Yaşam ve çevre kalitesini korumak ve artırmak için mevcut kaynakların uzun vadeli kullanımına hizmet eden yenilikler IFAT’ta sergilendi. IFAT çevre teknolojisi alanındaki son yenilikleri ve politik ilgileri bir araya getiren Fuar, çevresel sürdürülebilirlik konusunda küresel bir platform sağlıyor

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Münih 2024 Fuarı’na katıldı
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyet, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen “IFAT Münih 2024” fuarına katıldı.
Birlikten verilen bilgiye göre, çevre teknolojisi alanındaki “IFAT Münih 2024” Fuarına katılan heyette, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, K. T. Belediyeler Birliği Asbaşkanı ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya yer aldı.
Fuar, dünya çapında, çevre yönetimi, sürdürülebilirlik ve atık idaresi konusunda, dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Yaşam ve çevre kalitesini korumak ve artırmak için mevcut kaynakların uzun vadeli kullanımına hizmet eden yenilikler IFAT’ta sergilendi. IFAT çevre teknolojisi alanındaki son yenilikleri ve politik ilgileri bir araya getiren Fuar, çevresel sürdürülebilirlik konusunda küresel bir platform sağlıyor.
Hidrojen teknolojisinin geleceği hakkında önemli tartışmalara ev sahipliği yapılan Fuar’da döngüsel ekonomi, Avrupa Yeşil Anlaşması ve iklim değişikliği gibi konular ele alındı. Fuar boyunca çevre teknolojisi alanındaki son gelişmeler sergilenerek, uluslararası işbirliği için fırsatlar sunuldu. Fuara katılan belediye başkanları da son teknoloji yenilik ile uygulamaları inceleme ve tecrübe alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Başkanlar, “IFAT Münih 2024” Fuarı’nın tamamlanmasının ardından KKTC’ye döndü.
 
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