“Kıbrıs sorunu, Avrupa’nın açık bir yarası”

Madrid’de düzenlenen AB-NATO yemeğinde konuşma yapan Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs sorununun, Avrupa’da açık bir yarayı teşkil etmeye devam ettiğini söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Madrid’de önceki akşam düzenlenen AB-NATO yemeğinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunundan söz etti.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuşmasını gerçekleştirdiği salonda, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğuna dikkati çekti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunundan, Avrupa’nın açık bir yarası olarak bahsederken Kıbrıs sorununun çözümünün, geniş bölgenin güvenliği ve istikrarına ilişkin olarak yararlı etkileri olacağını da söyledi.

Anastasiadis ayrıca yemek boyunca diğer katılımcı liderler gibi, Rum Yönetimi’nin AB-NATO arasındaki iş birliği gerekliliği konusundaki görüşlerini ortaya koydu.

Anastasiadis, uluslararası hukuka saygı duyulması gerekliliğinin yanı sıra uluslararası düzeydeki çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerekliliğini de vurguladı.

Kıbrıs sorununun, Avrupa’da açık bir yarayı teşkil etmeye devam ettiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs sorununun gerek uluslararası gerekse Avrupa hukuku ile uyumlu, yaşayabilir ve işlevsel çözümünün, sadece Kıbrıs ve Kıbrıslılar için değil geniş bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da yararlı etkilere sahip olacağını söyledi.



