KIB-TEK’e yakıtı artık TPIC getirecek

Başbakan Üstel, Teknecik’e yakıtın bundan sonra Türkiye’deki TPIC isimli şirket tarafından sağlanacağını bildirdi ve “Biz nakliye parası vermeyeceğiz. Sadece yakıt için borsa fiyatı neyse onu ödeyeceğiz” dedi



Başbakan Ünal Üstel, Teknecik’e yakıtın bundan sonra Türkiye’deki TPIC isimli şirket tarafından sağlanacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, elektrikteki yakıt kriziyle ilgili sorduğu soruya, Başbakan Ünal Üstel’den yanıt geldi.

Ünal Üstel KIB-TEK ile ilgili sorunların hükümete geldikleri günden bu yana devam ettiğini ifade ederek, ihaleye çıktıklarını, daha sonra itirazlar üzerine ihaleyi iptal ettiklerini anlattı

Üstel, “19 Dolar tekli verene ‘gelin sizden alalım’ dedik, 5 gün oyaladılar, sonra taşıyamayacaklarını söylediler. 30 Dolar olana söyledik, o da taşıyamadı. Bunların hepsi yazılı oldu. Perşembe gün yazışmaların tümünü kamuoyuna açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile konuyu masaya yatırdıklarını söyleyen Üstel, “Bu sorunu çözdük. Bundan sonra yakıtla ilgili herhangi bir sorun olmayacak. TPIC ile protokol yapıyoruz Perşembe günü. Yakıtın tümünü, Türkiye’deki TPIC isimli şirket getirecek. Biz nakliye parası vermeyeceğiz. Sadece yakıt için borsa fiyatı neyse onu ödeyeceğiz” dedi.

Üstel, “Gelecek olan yakıtın kükürt oranı yüzde 1 olacak. Ancak daha sonra Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre takılacak ve elektriği ucuzlatmak adına yüzde 3 oranında kükürtlü yakıt alacağız” ifadelerini kullandı.

