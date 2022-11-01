Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Göreceksiniz, KIB-TEK’i biz kurtaracağız” dedi ve filtre takılması sonrasında ülkeye fiyatı daha uygun olan akaryakıtın getirileceğini, elektrik fiyatlarının da ucuzlayacağını belirtti





Başbakan Ünal Üstel’in “Bundan sonra KIB-TEK’e yakıtı Türkiye’deki TPIC şirketi getirecek” sözlerine ilişkin konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Göreceksiniz, KIB-TEK’i biz kurtaracağız” dedi.

Mecliste kürsüye çıkan Erhan Arıklı, “Bu hükümet, bana göre kurulduğu günden bu yana belki de en doğru icraatını yapmak üzere” ifadelerini kullanarak, “KIB-TEK mafyasının kökünü kazıyacak bir adım atılıyor” dedi.

Türkiye Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yapılacağını söyleyen Arıklı, “KKTC artık navlun değeri ödemeyecek. Göreceksiniz, KIB-TEK’i biz kurtaracağız. Bu hükümet kurtaracak” ifadelerini kullandı.

“Navlun ve ihale meselelerini tarihe gömüyoruz” diyen Arıklı, “Türkiye diyor ki navlun ücretini artık ben ödeyeceğim, karışmayın” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Bu adımla muhalefetin elindeki en büyük argümanı da alıyoruz. Bundan sonra ne konuşacaklar merak ediyorum” dedi.

Arıklı, filtre takılması sonrasında ülkeye fiyatı daha uygun olan akaryakıtın getirileceğini, elektrik fiyatlarının da ucuzlayacağını belirtti, Arıklı, “Bildiğiniz başka bir formül varsa söyleyin…”ifadelerine yer verdi.

Arıklı’nın açıklamaları üzerine kürsüye çıkan CTP lideri Tufan Erhürman ise “Esas KIB-TEK’i bu hükümetten kurtarmak gerek. Aylardır bu kurum sizden çektiğini kimseden çekmedi” dedi.

Bu hükümet döneminde 30-32 dolarlık akaryakıtın tonunun 150 dolara alındığını söyleyen Erhürman, Meclisin bu konuda bilgilendirilmesini istedi.



