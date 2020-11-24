Kayım yeniden başkan

Restorancılar Birliği’nin genel kurulunda başkan yeniden Salih Kayım seçildi



Yiyecek, içecek ve eğlence sektörünün üstörgütükonumundakiRestorancılarBirliği (Res-Bir) 13. olağangenelkurultoplantısınıdüngerçekleştirerekyenidöneminbaşkan, yönetim, denetimve disiplin kurulu üyelerini belirledi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, Ahmet Gürel, Buğra Kopar ve Serhan Aktunç’unoluşturduğu divan heyetininyönetiminde, pandemikurallarıgözetilerekgerçekleşenolağangenel kurul toplantısında Başkan Salih Kayım ve Sayman Arif Bayraktar’ın üyelerin bilgisine getirdiği Faaliyet ve Mali Raporlar oy birliği ile onaylandı.

Üyelerin birliğe dinamizm kazandıracak yasal değişikliklerin yeni hükümet döneminde hayata geçirilmesi ve özellikle yaşanan zor dönemde sektöre dönük özverili yönetim anlayışı nedeni ile yönetime teşekkür içeren konuşmalar sonrasında oy birliği ile belirlenen yeni yönetim ve organlar şu üyelerden oluştu:

“ Yönetim Kurulu: Salih Kayım (Başkan) – Arif Bayraktar (As başkan.) –

Serhan Aktunç (Genel Sekreter) – Mehmet Akkent (Eğitim Sorumlusu) – Nidai Barış Salış (Basın Sorumlusu) – Utku Kanbur (Lokal Sorumlusu) – Buğra Kopar (Sayman) – Emine Sütçü – Maria Skoullou (Yedek üyeler)

Disiplin Kurulu: Hakan Biçentürk – Mahmut Tolgan – Emirali Tatlıdil –Hüseyin M. Gül – Meryem Saygılı

Denetleme Kurulu: Kayhan Hürdeniz – Erdoğan Akkılınç



