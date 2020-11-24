banner480
banner572
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
41 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
36 0
 
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
20 0
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
44 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
25 0
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
39 0
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
17 0
banner529
banner570

Kayım yeniden başkan

banner476

Restorancılar Birliği’nin genel kurulunda başkan yeniden Salih Kayım seçildi

Kayım yeniden başkan
 
Yiyecek, içecek ve eğlence sektörünün üstörgütükonumundakiRestorancılarBirliği (Res-Bir)  13. olağangenelkurultoplantısınıdüngerçekleştirerekyenidöneminbaşkan, yönetim, denetimve disiplin kurulu üyelerini belirledi.
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, Ahmet Gürel, Buğra Kopar ve Serhan Aktunç’unoluşturduğu divan heyetininyönetiminde, pandemikurallarıgözetilerekgerçekleşenolağangenel kurul toplantısında Başkan Salih Kayım ve Sayman Arif Bayraktar’ın üyelerin bilgisine getirdiği Faaliyet ve Mali Raporlar oy birliği ile onaylandı.
Üyelerin birliğe dinamizm kazandıracak yasal değişikliklerin yeni hükümet döneminde hayata geçirilmesi ve özellikle yaşanan zor dönemde sektöre dönük özverili yönetim anlayışı nedeni ile yönetime teşekkür içeren konuşmalar  sonrasında  oy birliği ile belirlenen yeni yönetim ve organlar şu üyelerden oluştu:
“ Yönetim Kurulu: Salih Kayım (Başkan) – Arif Bayraktar (As başkan.) –
Serhan Aktunç (Genel Sekreter) – Mehmet Akkent (Eğitim Sorumlusu) – Nidai Barış Salış (Basın Sorumlusu) – Utku Kanbur (Lokal Sorumlusu) – Buğra Kopar (Sayman) – Emine Sütçü – Maria Skoullou (Yedek üyeler)
Disiplin Kurulu: Hakan Biçentürk – Mahmut Tolgan – Emirali Tatlıdil –Hüseyin M. Gül – Meryem Saygılı
Denetleme Kurulu: Kayhan Hürdeniz – Erdoğan Akkılınç 
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.