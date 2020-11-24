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Piyasada ‘Efsane Cuma’ hareketliliği

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, dünyada ve son yıllarda ülkemizde yapılmaya başlanan Black Friday yada Efsane Cuma adı altındaki indirim günleri piyasada hareketlenmeye neden olduğu bildirilmekte.

Piyasada ‘Efsane Cuma’ hareketliliği
 
Genelde Kasım ayının son Cuma günü yapılan bu etkinliklere yabancı ülkelerde oldukça yoğun ilgi olması nedeniyle ülkemizde de son yıllarda bu tür etkinlikler atmaya başlandığı görülmekte.
Bu yıl 27 Kasım Cuma günü yapılacak olan Black Friday veya Efsane Cuma indirim günleri etkinliği için birçok şirketin hafta başından itibaren indirim kampanyalarına başladığı bildirilirken, özellikle mobilya, teknolojik aletler, beyaz eşya ürünleri satan birçok işletmenin bu indirim günlerine katıldığı gözlemleniyor.
Yeni yıl öncesi bu indirimlerin vatandaşlar için bir fırsat olarak değerlendirilirken, bazı günler siftah bile yapamayan işletmeler içinde önemli bir hamle olduğu belirtiliyor.
 
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