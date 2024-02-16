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Karanfil'den, Cengiz Topel Hastanesi’nde tomografi hizmetine başlanması için katkı koyanlara teşekkür...

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Karanfil'den, Cengiz Topel Hastanesi’nde tomografi hizmetine başlanması için katkı koyanlara teşekkür...
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Cengiz Topel Hastanesi’nde tomografi çekimi hizmetine başlanması için katkı koyanlara teşekkür etti. 
Yapılan yazılı açıklamaya göre, katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yapan Karanfil,
"tomografi odasında son düzenlemelerin yapılmasıyla kısa süre içerisinde tomografi cihazının faaliyete geçeceği" bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:
“Başbakan’a, Sağlık Bakanı’na, Cengiz Topel Kalkındırma Derneği Başkanı’na ve yönetimine, Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi’ne ve doktorlarına, hemşirelere, çalışanlara ve bölge halkıyla birlikte koyduğumuz hedefi başarmada katkı koyan herkese canı gönülden teşekkür ederim. Ulusal Birlik Partisi hükümeti olarak hizmet odaklı çalışmaya devam edeceğiz.”

Bunun, özelde Lefke-Güzelyurt halkına hizmet edeceğini dile getiren Karanfil, bu hizmetle birlikte Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin yoğunluğunun azalmasını beklediklerini de kaydetti.
Karanfil, göreve geldiği ilk günden itibaren yıkılma tehlikesi ile kapatılan Lefke Mahkemesinin tadilatının tamamlanması için tüm enerjisiyle çalıştığını da dile getirerek, Mahkeme’nin de kısa süre içinde halka hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.
 
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