CTP heyeti Gazimağusa’da esnaf ve seracıları ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Gazimağusa Perşembe Pazarı’nı ve Seracılar Birliği’ni ziyaret etti.
CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, CTP heyeti Gazimağusa’da pazar esnafının sorunlarını dinledi ve görüş alışverişinde bulundu. Seraları sağanak yağıştan zarar gören seracılarla da görüşen CTP heyeti, konuyla ilgili son durum hakkında bilgi aldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ziyaretler sırasında Genel Sekreter Asım Akansoy, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.
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