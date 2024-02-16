banner913
banner932
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
22 0
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
13 0
 
YDÜ’nün yapay zekası, dünyada bir ilke imza atacak
YDÜ’nün yapay zekası, dünyada bir ilke imza atacak
31 0
746 binada 1385 deprem testi
746 binada 1385 deprem testi
17 0
Akaryakıta zam
Akaryakıta zam
97 0
Bostancı yağmura teslim
Bostancı yağmura teslim
28 0
Yurttaşlık, pasaport ve vize harçlarına yüzde 65 artış
Yurttaşlık, pasaport ve vize harçlarına yüzde 65 artış
35 0
banner1012

CTP heyeti Gazimağusa’da esnaf ve seracıları ziyaret etti

banner974
CTP heyeti Gazimağusa’da esnaf ve seracıları ziyaret etti
banner971
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Gazimağusa Perşembe Pazarı’nı ve Seracılar Birliği’ni ziyaret etti.
CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, CTP heyeti Gazimağusa’da pazar esnafının sorunlarını dinledi ve görüş alışverişinde bulundu. Seraları sağanak yağıştan zarar gören seracılarla da görüşen CTP heyeti, konuyla ilgili son durum hakkında bilgi aldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ziyaretler sırasında Genel Sekreter Asım Akansoy, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.