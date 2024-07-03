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Kamyonda 85 metre fren izi!

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Lefkoşa Dr. Küçük Bulvarı'nda, kamyonla aşırı süratli şekilde seyreden ve karşı şeride geçerek 70 yaşındaki Ahmet Bardak'ın kullandığı araca çarpan Türkmenistanlı Babajan Atajanov tutuklandı. Polis, kaza yerinde 85 metre fren izi tespit edildiğini açıkladı

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Kamyonda 85 metre fren izi!
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Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, yönetimindeki kamyon araç ile salon araca çarparak, bir kişinin yaralanmasına neden olan Türkmenistanlı sürücü 30 yaşındaki Babajan Atajanov tutuklanarak, dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 1 Temmuz 2024 tarihinde, saat 10.50'de Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Babajan Atajanov’un yönetimindeki PY 693 plakalı kamyon araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Fuar Kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 70 yaşındaki Ahmet Bardak yönetimindeki PG 860 plakalı araç ile çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan PG 860 plakalı araç sürücüsü Ahmet Bardak’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburga kemiği kırığı teşhisi ile cerrahi servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, doktorların Bardak’ın sağlık durumuyla ilgili kesin bir şey söylemediklerini, ilerleyen süreçte hayati tehlikesi olabileceğini dile getirdi. Kaza yerinde inceleme yapıldığını kaydeden polis, 85 metre fren izi tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.
Yargıç, yaralının sağlık durumunun netleşmediğini, suçun nevinin değişebileceğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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