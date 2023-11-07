“Kamuya 10 ayda 142 geçici işçi istihdamı”

KTAMS, son 10 ayda kamuda 142 geçici işçi istihdamı yapıldığını, doktor hariç 22 kişinin sözleşmeli olarak istihdam edildiğini vurguladı ve bu istihdamların hiçbirinde münhal çıkılmadığını açıkladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Geçici işçi ve sözleşmeli personel istihdamının siyasi etkiden arındırılması" talebini dile getirmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapıp, konuya ilişkin hazırladığı yasa önerisini ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) vekillerine sundu.

Cumhuriyet Meclisi önünde KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a teslim edilen öneride "kamu istihdamlarının fırsat eşitliğine ve liyakata dayalı olması"nın amaçlandığı belirtildi.

KTAM Başkanı Güven Bengihan açıklamasında, hükümetin sürekli kamudaki imkanları kullanarak kendi yandaşlarına peşkeş çektiğini öne sürerek, kendilerinin bundan büyük bir rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

Bengihan, son 10 ayda kamuda 142 geçici işçi istihdamı yapıldığını, doktor hariç 22 kişinin sözleşmeli olarak istihdam edildiğini söyleyerek, bu istihdamların hiçbirinin fırsat eşitliğine uygun yapılmadığını, münhal çıkılmadığını ifade etti.

Anayasa’nın, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanan kamu görevlilerinin görevlerinin başkası tarafından yapılmasına izin vermediğini ancak bu şekilde istihdam edilen kişilerin kamu görevi de yaptığını ileri süren Bengihan, buna ek olarak bu kişilerin “işe geç giderek, gitmeyerek ya da gidip çalışmayarak görevlendirildikleri yerlerde huzursuzluk yarattıklarını” savundu.

“Son 1 yılda istihdam edilenler kendilerini müdür, müsteşarın üstünde tutuyor” diyen Bengihan, bu alımların özellikle Başbakanlık, Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nda olduğunu öne sürerek, tüm sorumluların ilgili bakanlar ve Başbakan olduğunu savundu, “Ondan sonra da ‘biz kurumlarımızı düşünüyoruz, kurumlarımızın itibarına önem veriyoruz diyorsunuz’. Böyle mi önem veriyorsunuz?” diye sordu.

Bengihan, "mevsimlik işçi" olarak çalışan kişilerin daha sonra "geçici işçi" adı altında işe alındığını ve şu an bakanlıklarda "memur" olarak çalıştıklarını da söyleyerek, “yazıklar olsun” dedi.

Tüm bunlarının önüne geçmek için hazırladıkları taslağı muhalefet partisi milletvekillerine vererek, düzenlemelerin ardından Meclis’te yasa önerisi olarak görüşülmesini talep ettiklerini kaydeden Bengihan, “fırsat eşitliğine uygun bir yasa değişikliği öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bengihan, açıklamasının ardından yasa taslağını önerisini CTP Genel Başkanı Erhürman’a teslim etti.

