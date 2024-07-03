banner913
banner932
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
34 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
27 0
 
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
36 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
54 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
35 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
34 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
53 0
banner1032

Kamusen'de görev dağılımı...

banner1020

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası'nın (Kamusen) 29. Olağan Genel Kurulu’nun ardından belirlenen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.

banner974
Kamusen'de görev dağılımı...
banner971
Sendikadan yapılan açıklamada, Metin Atan'ın  yeniden başkanlığa seçildiği Genel Kurul sonrasında yeni yönetim kurulunun da belirlendiği  anımsatıldı.
 
Genel Sekreterlik görevini Özgür Kıdrışlıoğlu'nun üstlendiği yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
 Metin Atan Genel Başkan
Özgür Kıdrışlıoğlu Genel Sekreter
Ali Kavas Mali Sekreter
Kemal Baysaoğlu Örgütlenme ve Sosyal İlişkiler Sekreteri
Ayşe Özdemirağ Eğitim, Basın ve Dış ilişkiler Sekreteri
Bünyamin Adaklı Sağlık ve Çevre Sekreteri
Seher Güneş Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri
Mustafa Özataç Genel Sekreter Yardımcısı
Salih Asşehitoğlu Mali Sekreter Yardımcısı
Osman Yücelen Örgütlenme ve Sosyal İşler Sekreteri Yardımcısı
Ayşe Alkan Eğitim Basın ve Dış İlişkiler Sekreteri Yardımcısı
Hasan Erden Sağlık ve Çevre Sekreteri Yardımcısı
Özten Uğurlubirel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreter Yardımcısı
Ümit Nusret Lefkoşa Bölge Bşk.
Derviş Karaca Gazimağusa Bölge Bşk.
Mustafa Dayanıklı İskele Bölge Bşk.
Olcay Kutluol Girne Bölge Bşk.
Emine Hilkat Güzelyurt Bölge Bşk.
Faal üyeler:  Cemaliye Ü. Ergürer, Burak Tuna,  Murat Çınaroğlu, Ecevit Öztezer , Gülten Tunç,                    Mustafa Karamanlı, Filiz Anıldı, Hamza Uçar, Coşkun Bundak, Hasan Gazioğlu, Sinan Yıldız, Meryem Çevikel
 
Süleyman Kıbçak Hizmet Alımı (Denetleme Üyesi)
Denetleme Kurulu:  Süleyman Kıbçak, Orhan Göre, Uğur Özerginli, Buğra Arslanoğlu, Kemal Seçici
 
Disiplin Kurulu: Ayşe Bilgehan, Hüseyin Çekirdek, Zekiye Bilgehan, Tahsin Altıncıoğlu, Mustafa Usluer”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.