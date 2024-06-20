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Kamu-Sen'den Posta Dairesi için grev uyarısı

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Kamu-Sen Başkanı Atan: “Posta Dairesi’ndeki personel ve araç-gereç eksikliği giderilmezse yasal haklarımızı kullanacağız”

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Kamu-Sen'den Posta Dairesi için grev uyarısı
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, Posta Dairesi’ndeki personel ve araç-gereç eksikliği giderilmezse eylem ve grev dâhil hukuki haklarını kullanacaklarını duyurdu.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre Atan, kamu kurumları arasında Maliye Bakanlığı’nın kasasına en fazla para aktaran kurumlardan biri olan Posta Dairesi’nde hem personel hem araç-gereç sorunu yaşandığını, az sayıda çalışana ciddi sorumluluk yüklendiğini, hizmet kalitesinde de sıkıntılar yaşandığını savundu.
Metin Atan, “İvedi olarak istihdam ve araç gereçle ilgili adım atılmazsa eylem ve grev dahil hukuki haklarımızı kullanacağız” dedi.
 
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