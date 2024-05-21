“Kampüste Yaşam”ın kazananları belli oldu

YDÜ'nün ödüllü fotoğraf yarışması “Kampüste Yaşam”ın kazanan eserleri belli oldu

Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen “Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışmasının kazanan eserleri belli oldu.

Yarışmada, “İnsan ve Yaşam”, “Doğal Hayat”, “Sanat”, ve “Çevre ve Mimari Yapılar” temalarıyla yarışan eserler, jüri tarafından değerlendirildi. Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdoğan Ergün, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Okur ile fotoğraf sanatçıları Mehmet Gökyiğit, Gazi Yüksel ve Buket Özatay’dan oluşan jüri, dereceye giren fotoğrafları belirledi. Jüri değerlendirmesi ile sergilenmeye değer bulunan 42 eser de belli oldu. Sergilenmeye değer görülen eserler, 30 Mayıs’ta, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenecek sergi ile sanatseverlerle buluşacak. Yarışma da dereceye giren isimler sergi alanında açıklanarak, çeşitli ödüllerin yanında “Başarı Belgesi” almaya da hak kazanacak.

Düzenledikleri “Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışmasına yoğun ilgi gösteren fotoğraf sanatçılarına ve değerlendirme jürisinde yer alan isimlere teşekkür eden Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Yarışmamıza başvuran eserleri, gerçekleştirdiğimiz jüri toplantısında değerlendirerek, dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğrafları belirledik. Sonuçları, 30 Mayıs’ta düzenleyeceğimiz sergi ile birlikte açıklayacağız” dedi.

“Jürimiz, eserleri titizlikle değerlendirdi ve kazananları seçerken çeşitli temaları ve sanatsal öğeleri göz önünde bulundurdu” diyen Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Eserlerin her biri, duyguları yansıtan birer ayna gibi. Eser sahiplerini, yaratıcılıkları ve duyarlılıkları için içtenlikle tebrik ediyorum” dedi.

