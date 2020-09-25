İthal ve yerli ürünlerin tamamı temiz çıktı

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre ithal ve yerli ürünlerin tamamı temiz çıktı.
18-24 Eylül tarihlerini kapsayan denetimlerde yerli 13 ve ithal 26 ürününün hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.
|25 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Henege Tarım ve Depoculuk Ltd.
|İthal
|Yağlı Ayçiçek Küspesi
|Temiz
|Halil Kasap
|İthal
|Elma Starking
|Temiz
|Halil Kasap
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çilek
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Beyaz Üzüm
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Starking
|Temiz
|Onbaşı İşlt.Ltd.
|İthal
|Pancar
|Temiz
|Onbaşı İşlt.Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.
|İthal
|Pancar
|Temiz
|Mustafa Haciali Ltd.
|İthal
|Soya Küspesi
|Temiz
|Deftera Gıda Ltd.
|İthal
|Tatlı Patates
|Temiz
|Sıla Bahar
|Tatlısu
|Salatalık
|Temiz
|Mustafa Çil
|Tatlısu
|Salatalık
|Temiz
|Abdullah Özdilek
|Tatlısu
|Salatalık
|Temiz
|Vehbi Yıldız
|Gazimağusa
|Maydanoz
|Temiz
|Vehbi Yıldız
|Gazimağusa
|Kabak
|Temiz
|Necati Ananaç
|Gazimağusa
|Kabak
|Temiz
|Reşit Açıkgöz
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|Bayram Suna
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|Sinem Kardana
|Karşıyaka
|Marul
|Temiz
|Hasan Benli
|Alsancak
|Semiz Otu
|Temiz
|Emirzade Günsel
|Bostancı
|Nar
|Temiz
|Güven Bender
|Çayönü
|Roka
|Temiz
|Hakan Şeker
|Çayönü
|Roka
|Temiz