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İthal ve yerli ürünlerin tamamı temiz çıktı

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İthal ve yerli ürünlerin tamamı temiz çıktı

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre ithal ve yerli ürünlerin tamamı  temiz çıktı.

18-24 Eylül tarihlerini kapsayan denetimlerde yerli 13 ve ithal 26 ürününün hiçbirinde limit üstü  bitki koruma ürününe rastlanmadı.
 

   25 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:  
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Elma Golden Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Sultani Üzüm Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
Henege Tarım ve Depoculuk Ltd. İthal Yağlı Ayçiçek  Küspesi Temiz
Halil Kasap İthal Elma Starking Temiz
Halil Kasap İthal Çeri Domates Temiz
Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Pancar Temiz
Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Havuç Temiz
Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. İthal Domates Temiz
Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. İthal Havuç Temiz
Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. İthal Pancar Temiz
Mustafa Haciali Ltd. İthal Soya Küspesi Temiz
Deftera Gıda Ltd. İthal Tatlı Patates Temiz
Sıla Bahar Tatlısu Salatalık Temiz
Mustafa Çil Tatlısu Salatalık Temiz
Abdullah Özdilek Tatlısu Salatalık Temiz
Vehbi Yıldız Gazimağusa Maydanoz Temiz
Vehbi Yıldız Gazimağusa Kabak Temiz
Necati Ananaç Gazimağusa Kabak Temiz
Reşit Açıkgöz Gazimağusa Hıyar Temiz
Bayram Suna Gazimağusa Hıyar Temiz
Sinem Kardana Karşıyaka Marul Temiz
Hasan Benli Alsancak Semiz Otu Temiz
Emirzade Günsel Bostancı Nar Temiz
Güven Bender Çayönü Roka Temiz
Hakan Şeker Çayönü Roka Temiz
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