"Akıncı, 1981’de elçi ile “İş mi pişirdi?”

Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Ahmet Savaşan dönemin TKP Milletvekili Hasan Özbaflı’nın anılarına atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sordu: “1981 yılında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile, onların deyimiyle ‘iş pişiriliyor’ ise idi, bugün iş birliği yapmak otur arap, kalk arap mı oldu?”

Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Ahmet Savaşan katıldığı televizyon programında önemli bir detayı kamuoyu ile paylaştı.

İsmail Bozkurt’un “Bir yazar, bir kitap” yazısına atıfta bulunan Savaşan, 1981 yılına ait olduğu ifade edilen anıyı paylaştı. Savaşan, dönemin Bakan ve Milletvekili Hasan Özbaflı’nın anılarının yayınlandığı ifade edilen yazıda, 1981 yılında TKP’nin attığı adımı gözler önüne sererek yazının şu kısmını paylaştı:

“1981 seçimleri siyasal tarihimizde önemlidir. Her şeyden önce bu, UBP’nin Meclis çoğunluğunu yitirdiği seçimdir. İlk kez UBP dışında bir ortaklık hükümeti olasılığı doğmuş, o hükümet kurulamayınca, iki ana parti UBP ile TKP arasında “büyük koalisyon” kurulması gündeme gelmişti. Hasan Özbaflı, UBP-TKP koalisyonu kendilerinin gündeme getirdiğini söyler. Kendileri derken kendisi ile birlikte Turgut Afşaroğlu ile Mustafa Akıncı’dan söz eder. Turgut Afşaroğlu ile birlikte Barış Kuvvetleri Komutanı ile zamanın Büyükelçisi’ne nasıl gidip bu işi pişirdiklerini anlatır.

Ben o dönemde TKP’nin Genel Sekreteri idim ama öyle bir “iş pişirme”yi hayretle okudum. Sayın Özbaflı, ‘pişirilen işi’ ileri götürmek için beni “hallettiklerini” yani Genel Sekreterlikten beni uzaklaştırdıklarını da de anlatır ki bunu da şaşkınlıkla okudum, çünkü o dönemde ben kendim bırakmıştım Genel Sekreterliği! Bu durumu yazım aşamasında olan anılarımda belgeleri ile birlikte anlatacağım.

Bunu kızgınlıkla yazmıyorum ama aynı olayın nasıl farklı yansıtılabileceğini gösteren çarpıcı bir olay olarak değinme gereksinimini duydum.

Hasan Özbaflı dostumu kutlarken ‘Anılarla Vatansızların Zaferi’ adlı kitabını, özellikle yakın siyasal tarihimizi merak edenlerin okumasını içtenlikle öneririm.”

Yukarıdaki yazıya binaen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya soru ve eleştiriler yönelten Savaşan şunları söyledi: “TKP ve Sayın Akıncı, bugün bizim Türkiye ve KKTC’nin ortak çıkarlar üzerinde ortak gelecek kurabilme güdüsünde olmamıza ‘otur arap kalk arap’ diye laf atıyor. 1981 yılında koalisyon hükümetini kurmak için sayın Özbaflı’nın kaleminden anladığımız kadarıyla Türkiye ile ‘işi pişirdiklerini’ okuyoruz. O günlerde ülke insanına hizmet için Türkiye yetkilileri ile ‘iş pişiriliyor’ ise idi, bugün iş birliği yapmak ‘otur arap kalk arap’ mı oldu?”

“NEDEN ERSİN TATAR?”

Başbakan Ersin Tatar’ı seçtirmek isteme gerekçelerini paylaşan Savaşan, Türkiye ile birlik ve bütünlüğe dikkat çekerek, “Artık reel politika dediğimiz Doğu Akdeniz’deki gelişmelerde Kıbrıs Türkünün lehine olacak olan, ekonomi, siyasi olarak lehine olacak Türkiye ile birlik bütünlük içinde olan birinin seçilmesi gerekir. Bu artık ortaya çıktı. Bu ortak paydamızdır. Ortak geleceğimiz için aklın yoludur. KKTC için ekonomik olarak daha güçlü olacaksa bunu herhâlde bizi bir kaşık suda boğmak isteyen güneyin peşinden giderek değil, bölgede büyük güç olan anavatan Türkiye ile birlikte hareket edebilecek olan Ersin Tatarın seçilmesi gerekir” dedi.

