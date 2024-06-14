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İthal Lahoz balıkları imha edildi

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İthal Lahoz balıkları imha edildi
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Mevzuata aykırı şekilde, gerekli boyutun altında ithal edilen 53 kilogramlık Lahoz türü balık imha edildi.
Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi tarafından yapılan denetimde, Ercan Havalimanı Gümrüğü'ne gelen su ürünlerinde yapılan incelemede boyut altı Lahoz türü balıklar tespit edildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 53 kilogramlık ithal ürün imha edilirken ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem yapıldı.
 
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