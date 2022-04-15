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“İsrail’in rezervi Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya ulaşmalı”

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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, EastMed projesinin uygulanabilir bir proje olmadığına dikkat çekti ve “İsrail’in rezervi Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya ulaşmalı. KKTC’nin hakça paylaşmak için üç seçeneği, çözüm önerisi var” dedi

“İsrail’in rezervi Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya ulaşmalı”

 
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında, dış politikada öne çıkan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mayısın üçüncü haftası gibi hem Filistin'e hem İsrail'e ziyaret planladıklarını belirten Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili olarak, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan kamplaşmalar oldu. Ancak bunların hiçbirinin fiiliyatta bir anlamının olmadığını da gördük. Ama şimdi bizim Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) teklifi Doğu Akdeniz'de bir konferans düzenleme teklifi karşılık görmeye başladı." dedi.
Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (EastMed) uygulanabilir bir proje olmadığını belirten Çavuşoğlu, "İsrail'in de zengin bir rezervinin olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa piyasalarına ulaşabilmesi için en ekonomik güzergah Türkiye. Buradan Kıbrıs'ın üzerinden geçmesi gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hakça paylaşmak için üç seçeneği, çözüm önerisi var. Hakça paylaşım konusunda adım atılabilir, herkes kazanabilir." ifadesini kullandı.
 
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