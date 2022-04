“Her konuda olumsuz bir Tatar var”

Liderlerin ara bölgede buluşmasının ardından açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafında istikrarlı bir uzlaşmazlık olduğunu söyledi









Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte, önceki akşam kadınların olası bir uzlaşı sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan eylem planının lansmanına katılmasının ardından, Başkanlık Sarayına dönüşünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fileleftheros gazetesi, “Hepsine Hayır Aldı- Tatar Başkan Anastasiadis’in Görüşmede Ortaya Koyduğu Bütün Konularda Olumsuz- GYÖ’lerle İlgili Görüşme de Önerdi- Kadınların Eşit Katılımı Konusunda Anlaştılar” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs sorunuyla ilgili olan ve müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olabilecek konular gündeme getirmeye çalıştığını ancak karşısında her konuda olumsuz bir Tatar bulduğunu” iddia etti.

Gazeteye göre Anastasiadis, önceki akşamki etkinliğin yapıldığı eski Lefkoşa Havalimanı’ndan Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada “Kıbrıs Türk tarafında istikrarlı bir uzlaşmazlık olduğu” iddiasında da bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yedi ayın ardından önceki akşam yaptıkları ilk görüşmeden ortaya bir şey çıkıp çıkmadığının kendisine sorulması üzerine ise “keşke” yanıtını veren Anastasiadis, iddialarını kısaca şöyle sürdürdü;

“Ne yazık ki, kendisine bir görüşme yapılmasının iyi olacağını ve Kıbrıs sorununun yıllardır üzerinde mutabık kalınan çözüm temelinden bahsettiğimize göre, her iki tarafın da kaygılarının ortaya konması ve bunlarla nasıl başa çıkacağımıza bakmamızı önermeme rağmen, ilk önce egemen eşitliğin kabul edilmesi, akabinde de çözüm için zemin olup olmadığını görmeye çalışmamıza dair kabul edilemez tezde ısrarcı olmak istedikleri görülüyor.”

Açıklamasında, Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) görüşülmesini önerdiğini de öne süren Anastasiadis, açıklamasında “Kıbrıslı Türk muhatabın müdahaleleri, niyetlerini yeterince gösteriyordu. Yani kısacası reddetmeydi” iddiasında da bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’a “mülteci akışlarının engellenmesi için önlemler almaları gerektiğini ve bunların ne yazık ki Türkiye tarafından siyasi amaçlarla kullanıldığını söylediğini” de ifade eden Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise buna itiraz ettiğini ve uzmanların bu konuyu görüşmelerini istediğini dile getirdi.

Gazete Anastasiadis’in ise sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Tatar’a “bunun uzmanların konusu değil, her ay özgür bölgelere gittiği kayda geçirilen binlerce kişinin engellenmesinin siyasi irade meselesi olduğunu” söylediğini iletti.

Açıklamasında “Kıbrıs Türk tarafında sürekli bir uzlaşmazlık gözlemlenmesinden duyduğu üzüntüyü” de dile getiren Anastasiadis, BM Danışmanı atanması konusunda ortak zemin olup olmadığı sorusuna da olumsuz yanıt vererek, Rum kesiminin geçtiğimiz yılın Eylül ayında New York’ta BM Genel Sekreteri’yle yapılan görüşmede üzerinde uzlaşılanlarda ısrarcı olduğunu vurguladı.

Anastasiadis, mesajın BM Genel Sekreteri’ne de iletilmesi için, bunu geçtiğimiz gün bir araya geldiği BM Genel Sekreteri Yardımcısı Miroslav Jenca’ya söylediğini de ifade etti.

BM’nin Cumhurbaşkanı Tatar’a aynı zamanda Ankara’ya baskı yapmaya niyetli olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Anastasiadis, “nereye baskı yaptıklarını ve nereye baskı yapmalarının beklendiğini bilmediğini” dile getirdi.

Anastasiadis, BM’nin Kıbrıslı Türklerin itirazını anlayıp anlamadığı sorusuna yanıtında ise “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın diyalog gerçekleştiği sırada orada olduğunu ve konuşulanlara tanık olduğunu” da dile getirdi.