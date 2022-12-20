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İnsan Hakları Platformu'ndan Skoullou'nun adaylığının reddine ilişkin açıklama

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İnsan Hakları Platformu'ndan Skoullou'nun adaylığının reddine ilişkin açıklama
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İnsan Hakları Platformu, Maria Skoullou'nun adaylığının reddine ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın yetersiz ve yasal dayanaktan uzak olduğunu savundu.
Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, “2022 Yerel seçimler kapsamında Kormacit’te yapılacak muhtarlık seçimi için medyaya yansıyan Maria Skoullou'nun adaylığının Dışişleri Bakanlığı tarafından yasal bir gerekçeye dayanmaksızın reddedilmesi ülkedeki demokratik ortamı bulandırmıştır” denildi.
 2005 yılında Maronitlerin yoğunlukta olduğu Kormacit köyü için Maronitlerin yerel yönetimlere katılıp kendi kendilerini ilgilendiren konularda daha aktif katılımı için bir açılım yapıldığı ve seçme ve seçilme hakkı verildiği anımsatılan açıklamada,  Skoullou’nun muhtar adaylığının gerekçesiz şekilde, çok az süre kala geri çevrilmesinin bu düzenlemeye gölge düşürdüğü öne sürüldü.

- “Bu kararı tüm seçim süreci ve sonrası için tehlikeli buluyoruz”
İnsan Hakları Platformu olarak bu kararı demokratik değerler ve azınlık hakları başta olmak üzere tüm seçim süreci ve sonrası için tehlikeli buldukları ifade edilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığının bu konudaki kararını gerekçesi, dayandığı yasal mevzuatı ve ilkeleri toplum ile açıkça paylaşmaya çağırdı.
Açıklamada, “Bu gelişmelerin yerel seçimler öncesi tüm toplumda huzursuzluk ve şüphe yarattığının altını çizer, yetkilileri en erken zamanda bu antidemokratik karardan vazgeçmeye çağırırız” denildi.
- İnsan Hakları Platformu
İnsan Hakları Platformu; Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Üçüncü Toplum Forumu,  Pozitif Düşün İnisiyatifi’nden oluşmaktadır.
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