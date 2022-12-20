Mutluluk, Hüzün, Gözyaşı: 2022 Katar Dünya Kupası’ndan Akılda Kalanlar

2022 Dünya Kupası'nın ardından Lionel Messi büyük bir mutlulukla, Kylian Mbappe büyük bir hayal kırıklığıyla, Cristiano Ronaldo ise gözyaşlarıyla evine döndü

2022 Katar Dünya Kupası, kimilerine göre tarihin en tartışmalı organizasyonuydu. Daha turnuva başlamadan Katar’daki iklim koşulları ve insan hakkı ihlalleri dünya kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Ancak 20 Kasım’daki ilk Dünya Kupası karşılaşmasının başlamasıyla tüm gözler yeşil sahaya çevrildi. Öte yandan 2022 Dünya Kupası kimilerine göre tarihin en heyecanlı turnuvası oldu. Bazı favori takımların aldıkları sürpriz mağlubiyetler, görece zayıf takımların inanılmaz mücadelesi, gerçekten de turnuvadaki maçları öngörülemez hale getirdi…

Neticede tarihin en ilginç Dünya Kupası organizasyonlarından biri olan Katar 2022, 18 Aralık’taki Arjantin-Fransa finaliyle sona erdi ve Tangocular, penaltılar sonunda kupanın sahibi oldu. Böylece, koleksiyonundaki eksik parçayı tamamlayarak “tarihin en iyisi kim” tartışmalarına noktayı koyan Arjantinli süper star Lionel Messi, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle Katar’dan ayrıldı. Ancak 2022 Dünya Kupası, Messi’nin mutluluğuyla birlikte Ronaldo’nun gözyaşlarına, Mbappe’nin hayal kırıklığına ve daha pek çok ikonik ana ev sahipliği yaptı. İşte, 2022 Dünya Kupası’ndan akılda kalanlar…

Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, turnuvaya hiç de iyi başlamadı!

Arjantin, Dünya Kupası’na şok bir mağlubiyetle başladı. Suudi Arabistan karşılaşmasından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Arjantin, grup aşamasında Meksika ve Polonya maçlarını kazanarak gruptan çıkmayı başardı. Final yolunda Avustralya, Hollanda ve Hırvatistan ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, oynadığı tüm maçları kazanarak adını finale yazdırdı…

Arjantin-Fransa finali büyük bir heyecana sahne oldu

Nefes kesen finalde Arjantin, Fransa karşısında 2-0 öne geçmeyi başardı. Ancak Fransızların yıldızı Kylian Mbappe’yi durdurmadılar. Fransız oyuncu arka arkaya bulduğu gollerle karşılaşmayı uzatmaya götürmeyi başardı. Arjantin uzatma dakikalarında bir gol daha buldu ve kupayı kazanmaya oldukça yaklaştı. Ancak Mbappe’nin söyleyecek son bir sözü daha vardı. Genç oyuncu, hem kendisinin hem de takımını 3. golüne imza attı ve böylece penaltı atışlarına geçildi…

Penaltı atışları sonunda Fransa’yı 4-2 mağlup eden Arjantin 36 yıllık kupa hasretine son verdi

Lusail Iconic Stadyumu’nu dolduran binlerce futbolsever, nefes kesen finalin ardından Lionel Messi’nin büyük sevincine de tanıklık etti. Dünya Kupası, hem tarihin hem de turnuvanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Messi’nin ellerinde havaya yükseldi. Böylece Tangocular, 36 yıllık kupa hasretine son verdi ve armasına 3. yıldızı eklemiş oldu…

Final karşılaşmasında 3 gol birden atan ancak yine de kupayı kazanamayan Kylian Mbappe, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı

Fransa, 2018’deki başarısını tekrarlamak, Dünya Kupası’nı bir kez daha kazanmak için büyük mücadele ortaya koydu. Ancak finalde Messi engeline takıldılar… Finalin ardından Mbappe’nin yaşadığı büyük hayal kırıklığı, Dünya Kupası tarihinin ikonik anları arasındaki yerini aldı…

Turnuvanın en duygusal sahnesinin başrolünde Cristiano Ronaldo vardı

Portekiz ile Fas, çeyrek final müsabakasından karşı karşıya geldi. Tüm gözler kariyeri bir süredir düşüşte olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun üzerindeydi. Ancak dünyaca ünlü oyuncu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ronaldo, ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olsa da skoru değiştirmeyi başaramadı ve Portekiz sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Son kez bir Dünya Kupası maçında görev alan ve evine beklenenden çok daha erken dönmek zorunda kalan Cristiano Ronaldo gözyaşlarına hâkim olmadı…

Portekiz’i turnuva dışına iten Fas cephesinde mutluluk hâkimdi

Turnuvanın başından beri pek çok futbolseverin takdirini kazanan Fas, adeta bir peri masalını gerçekleştiriyor, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oluyordu. Ronaldo, hüzün gözyaşlarıyla sahadan ayrılırken Faslı futbolcular mutluluk gözyaşları döküyordu…

Pek çok futbol devi turnuvaya erken veda etti!

Beklentilerin en uzağında kalan ülke ise şüphesiz Almanya oldu. Tarihi boyunca sayısız final karşılaşması oynayan Almanya, 2022 Dünya Kupası gruplarından çıkmayı başaramadı. Ülkelerini desteklemek için Katar’a gelen Alman futbolseverler, kısa süre sonra büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle evlerine döndüler. Öte yandan Belçika, İspanya ve İngiltere gibi favoriler de turnuvaya erken veda eden takımlar arasındaydı…

2022 Dünya Kupası’nda 64 maçta 172 gol atıldı

Futbolseverler son 16 turunda ise 28, çeyrek finalde 10, yarı finalde 5 ve finalde 6 gol izleme şansı yakaladı. Maç başına 2,7 gol ortalamasının yakalandığı turnuva, en çok gol atılan Dünya Kupası olarak tarihe geçti.

Turnuvanın en farklı galibiyeti ise İspanya’dan geldi. İspanya, Kosta Rika’yı 7-0’la geçerek tarihi bir skora imza attı. Kupanın en gollü karşılaşması ise İngiltere ve İran arasında oynandı. İngiltere sahadan 6-2’lik skorla ayrıldı.

Fransızların genç yıldızı Kylian Mbappe turnuvanın en golcü oyuncusu oldu

2022 Dünya Kupası boyunca çıktığı 7 karşılaşmada 8 gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu turnuvanın “gol kralı” unvanını kazandı. Şampiyon takımın kaptanı Lionel Messi ise turnuvayı 7 golle tamamladı.

Öte yandan Fransa, attığı 16 golle Dünya Kupası’nın en golcü takımı olma başarısı gösterdi. Fransa’nın hemen ardından gelen Arjantin, turnuva boyunca rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Turnuvanın kalesinde en çok gol gören takımı ise Kosta Rika oldu. Mütevazı kadrosuyla dikkat çeken Kuzey Amerika temsilcisi turnuva boyunca kalesinde 11 gol gördü…