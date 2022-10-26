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İncirli: “Ekonomik zorluk çeken ailelerdeki çocuklar için etütler ve kreşler açacağız”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olduğunu açıkladığı Sıla Usar İncirli, Gülen Yüzler Anaokulu ile Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’nu ziyaret etti.

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İncirli: “Ekonomik zorluk çeken ailelerdeki çocuklar için etütler ve kreşler açacağız”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin sorunlarını dinleyen Sıla Usar İncirli, Lefkoşa ile ilgili plan ve projelerini öğretmenlerle paylaştı.

Belediyenin Lefkoşa’da yaşayan çocuklara sunduğu imkanların geliştirilmesi gerektiğini anlatan İncirli, ekonomik zorluk çeken ailelerdeki çocuklar ve öğrenciler için belediye etütleri ve kreşleri açılacağını belirtti. Sıla Usar İncirli, “Eğitim de dahil olmak üzere insana dair her hizmet belediyelerin de sorumluluk alanına girer” dedi.

Lefkoşa’nın bir Avrupa başşehri olduğunu kaydeden Sıla Usar İncirli, buna yaraşır şekilde hizmet sunulması gerektiğini belirtti. Lefkoşa’da okulların ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra yaşam boyu eğitimin de önemli bir yer tuttuğunu dile getiren İncirli, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri ile iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Lefkoşa’da akıllı bir şehir inşa etmek için çalışmalara başladıklarını kaydeden İncirli, Lefkoşa’da toplu ulaşımdan çevreye, kültür sanattan, eğitim ve sağlığa kadar yerel hizmetleri yoğunlaştıracaklarını anlattı. İncirli, Lefkoşa halkının trafikte çok zaman kaybetmeye mahkum olmadığını da söyledi.

-“CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarısını Lefkoşa ile buluşturacağız”

CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarısını, Lefkoşa’ya taşımak niyetinde olduklarını belirten İncirli, Lefkoşa’nın hak ettiği değeri bulacağını ifade etti. Lefkoşa’nın en büyük sorunlarından birinin de güvenlik sorunu olduğunu kaydeden İncirli, tüm kurumlarla iş birliği içinde, güvenli bir şehir için çalışacaklarını ifade etti.

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