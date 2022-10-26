Polisiye Olaylar

Ercan'da uyuşturucu... Minareliköy ve Esentepe'de hırsızlık... Hamitköy ve Bostancı'da yangın...

-Uyuşturucuya iki tutuklama



Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yapan Z.A.’nın (K-42) üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 50 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.



Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.D.(E-50) tutukladı.



-Hırsızlık



Polis Basın Bülteni’ne göre, Minareliköy'de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden S.P.(K-23) ve M.A.’nın (K-24) market içerisinden toplam değerleri 2 bin 534 TL olan muhtelif kozmetik ürünleri ile bayan iç çamaşırlarını tasarruflarındaki çanta içerisine gizleyerek ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada S.P.(K-23) tespit edilerek, tutuklandı, Diğer zanlı aranıyor.



Öte yadan, 14 Ekim’de Esentepe’de bir iş yerine ait şantiye içerisinde bulunan yaklaşık 131 metre uzunluğundaki elektrik kablosunun şirket çalışanı G.K.(E-45) tarafından çalındığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.



-İzinsiz ateş yakma



Bostancı - Taşpınar yolu üzerinde E.İ.'nin (E-40), yetkili makamdan izinsiz olarak yaklaşık bir dönüm alan içerisindeki üç ayrı yerde yığın halde bulunan toplam 120 adet eski rulo balyayı temizlik maksadıyla yakması sonucunda başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürdü.



Altınova’da ise M.K.'nin (E-38), kendisine ait arazi içerisindeki kuru otları temizlemek maksadıyla yetkili makamdan izinsiz yakmış olduğu ateşi tamamen söndürmeden ayrılması üzerine başlayan yangının büyümesi sonucunda yaklaşık 60 metre karelik alandaki kamışlıklar yandı. Yangının, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldüğü belirtildi.



Her iki yangın olayında adı geçen şahıslar hakkında yasal işlem başaltıldı.



-Yangın



Hamitköy’de faaliyet gösteren ÇDM Oto Kaporta isimli iş yeri içerisinde, muhtemelen oksijen kaynağıyla iş yapıldığı esnada aracın elektrik kablolarının tutuşması sonucu yangın meydana geldi.



Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu iş yerinin saçtan mamul çatısı, 1 adet şase düzeltme makinesi, muhtelif araç boyaları ve tinerler ile iş yeri içerisinde tamir maksatlı bulunan bir aracın kaportası tamamen yanarak zarar gördü.