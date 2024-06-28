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İki ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Yerli ürünlerin tamamı temiz, ithal ürünlerin 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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İki ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
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Tarım Dairesi, ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u, yerli ürünlerden alınan 20 numunenin tamamının temiz çıktığını bildirdi.
Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı. 21- 27 Haziran 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.
Buna göre ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Onbaşı İşl. Ltd. ait armut S.M de limit üstü bitki koruma ürünü bulundu, ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
REE Tic Ltd. Cahide Kılıç’a ait elma golden da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine imha edilecek.
Yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 20’si temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen    numuneye rastlanmadı.
        28 Haziran  2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim İthal Ürün Analiz Sonucu
1 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
2 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz
3 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali  Temiz
4 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
5 Reşadiye Zort İthal Presli Buğday Samanı Temiz
6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Kirli
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm trakya ilkeren Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
9 Svs Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
10 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
11 Svs Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
12 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
13 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
14 Bekir Cura İthal Elma Granny  Temiz
15 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz
16 Bilge Ömeroğlu İthal Pul Biber Temiz
17 Baharyolu Co. Ltd. İthal Acı Pul Biber Temiz
18 Baharyolu Co. Ltd. İthal Tatlı Pul Biber Temiz
19 M.Hacı Ali Ltd İthal Mısır Yemlik Temiz
20 M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
21 M.Hacı Ali Ltd İthal Mısır Slajı Temiz
22 Non Foods İthal Elma Stk. Temiz
23 Non Foods İthal Nektarin Temiz
24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm yalova incisi Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
27 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
28 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Nektarin Temiz
29 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Golden Kirli
30 Halil Kasap Ltd. İthal Nektarin Temiz
31 Halil Kasap Ltd. İthal Kayısı Temiz
32 Köşe Tic. Ltd İthal Kiraz Temiz
33 Köşe Tic. Ltd İthal Kayısı Temiz
34 Köşe Tic. Ltd İthal Nektarin Temiz
35 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
36 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
37 Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm yalova incisi Temiz
38 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
39 Svs Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
40 Svs Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
41 Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Buğday Balyası Temiz
42 Terra Carob Mağusa Kırık Harup Temiz
43 İbrahim Gülmez Şahinler Karpuz Temiz
44 Caner Luman Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz
45 Adem Çil Tatlısu Domates Temiz
46 Adem Çil Tatlısu Hıyar Temiz
47 Rado Guanta Tatlısu Hıyar Temiz
48 Mustafa Telli Mağusa Nane Temiz
49 Hasan Deniz Mağusa Böğrülce Temiz
50 Hatice Güner Mağusa Maydanoz Temiz
51 Ramazan Ateş Mağusa Domates Temiz
52 Serpil Bayur Ozanköy Patlıcan Temiz
53 Serpil Bayur Ozanköy Domates Temiz
54 Serpil Bayur Ozanköy Böğrülce Temiz
55 Ahmet Uzun Ozanköy Sivri Biber Temiz
56 Ali Direk Yeşilköy Roka Temiz
57 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Çarliston Biber Temiz
58 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Maydanoz Temiz
59 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Patlıcan Temiz
60 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Hıyar Temiz
61 Burcu Dündenrazı İnönü Molehiya Temiz
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