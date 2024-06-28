İki ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Yerli ürünlerin tamamı temiz, ithal ürünlerin 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

28 Haziran 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim İthal Ürün Analiz Sonucu 1 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz 2 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz 3 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 4 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 5 Reşadiye Zort İthal Presli Buğday Samanı Temiz 6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Kirli 7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm trakya ilkeren Temiz 8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 9 Svs Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz 10 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 11 Svs Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz 12 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 13 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 14 Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz 15 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz 16 Bilge Ömeroğlu İthal Pul Biber Temiz 17 Baharyolu Co. Ltd. İthal Acı Pul Biber Temiz 18 Baharyolu Co. Ltd. İthal Tatlı Pul Biber Temiz 19 M.Hacı Ali Ltd İthal Mısır Yemlik Temiz 20 M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz 21 M.Hacı Ali Ltd İthal Mısır Slajı Temiz 22 Non Foods İthal Elma Stk. Temiz 23 Non Foods İthal Nektarin Temiz 24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz 25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm yalova incisi Temiz 26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz 27 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz 28 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Nektarin Temiz 29 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Golden Kirli 30 Halil Kasap Ltd. İthal Nektarin Temiz 31 Halil Kasap Ltd. İthal Kayısı Temiz 32 Köşe Tic. Ltd İthal Kiraz Temiz 33 Köşe Tic. Ltd İthal Kayısı Temiz 34 Köşe Tic. Ltd İthal Nektarin Temiz 35 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz 36 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 37 Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm yalova incisi Temiz 38 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 39 Svs Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz 40 Svs Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz 41 Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Buğday Balyası Temiz 42 Terra Carob Mağusa Kırık Harup Temiz 43 İbrahim Gülmez Şahinler Karpuz Temiz 44 Caner Luman Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz 45 Adem Çil Tatlısu Domates Temiz 46 Adem Çil Tatlısu Hıyar Temiz 47 Rado Guanta Tatlısu Hıyar Temiz 48 Mustafa Telli Mağusa Nane Temiz 49 Hasan Deniz Mağusa Böğrülce Temiz 50 Hatice Güner Mağusa Maydanoz Temiz 51 Ramazan Ateş Mağusa Domates Temiz 52 Serpil Bayur Ozanköy Patlıcan Temiz 53 Serpil Bayur Ozanköy Domates Temiz 54 Serpil Bayur Ozanköy Böğrülce Temiz 55 Ahmet Uzun Ozanköy Sivri Biber Temiz 56 Ali Direk Yeşilköy Roka Temiz 57 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Çarliston Biber Temiz 58 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Maydanoz Temiz 59 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Patlıcan Temiz 60 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Hıyar Temiz 61 Burcu Dündenrazı İnönü Molehiya Temiz

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u, yerli ürünlerden alınan 20 numunenin tamamının temiz çıktığını bildirdi.Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı. 21- 27 Haziran 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.Buna göre ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.Onbaşı İşl. Ltd. ait armut S.M de limit üstü bitki koruma ürünü bulundu, ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.REE Tic Ltd. Cahide Kılıç’a ait elma golden da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine imha edilecek.Yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 20’si temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen numuneye rastlanmadı.