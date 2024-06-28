İki ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı. 21- 27 Haziran 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.
Buna göre ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Onbaşı İşl. Ltd. ait armut S.M de limit üstü bitki koruma ürünü bulundu, ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
REE Tic Ltd. Cahide Kılıç’a ait elma golden da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine imha edilecek.
Yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 20’si temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen numuneye rastlanmadı.
|28 Haziran 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|İthal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|2
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|3
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|4
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|5
|Reşadiye Zort
|İthal
|Presli Buğday Samanı
|Temiz
|6
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Kirli
|7
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Üzüm trakya ilkeren
|Temiz
|8
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|9
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|10
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|11
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|12
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|13
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|14
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|15
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|16
|Bilge Ömeroğlu
|İthal
|Pul Biber
|Temiz
|17
|Baharyolu Co. Ltd.
|İthal
|Acı Pul Biber
|Temiz
|18
|Baharyolu Co. Ltd.
|İthal
|Tatlı Pul Biber
|Temiz
|19
|M.Hacı Ali Ltd
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|20
|M.Hacı Ali Ltd
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|21
|M.Hacı Ali Ltd
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|22
|Non Foods
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|23
|Non Foods
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|24
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|25
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Üzüm yalova incisi
|Temiz
|26
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|27
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|28
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|29
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Kirli
|30
|Halil Kasap Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|31
|Halil Kasap Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|32
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|33
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|34
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|35
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|36
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|37
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Üzüm yalova incisi
|Temiz
|38
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|39
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|40
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|41
|Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop.
|İthal
|Buğday Balyası
|Temiz
|42
|Terra Carob
|Mağusa
|Kırık Harup
|Temiz
|43
|İbrahim Gülmez
|Şahinler
|Karpuz
|Temiz
|44
|Caner Luman
|Yeşilırmak
|Taze Fasulye
|Temiz
|45
|Adem Çil
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|46
|Adem Çil
|Tatlısu
|Hıyar
|Temiz
|47
|Rado Guanta
|Tatlısu
|Hıyar
|Temiz
|48
|Mustafa Telli
|Mağusa
|Nane
|Temiz
|49
|Hasan Deniz
|Mağusa
|Böğrülce
|Temiz
|50
|Hatice Güner
|Mağusa
|Maydanoz
|Temiz
|51
|Ramazan Ateş
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|52
|Serpil Bayur
|Ozanköy
|Patlıcan
|Temiz
|53
|Serpil Bayur
|Ozanköy
|Domates
|Temiz
|54
|Serpil Bayur
|Ozanköy
|Böğrülce
|Temiz
|55
|Ahmet Uzun
|Ozanköy
|Sivri Biber
|Temiz
|56
|Ali Direk
|Yeşilköy
|Roka
|Temiz
|57
|İbrahim Altıntaş
|Yeşilköy
|Çarliston Biber
|Temiz
|58
|İbrahim Altıntaş
|Yeşilköy
|Maydanoz
|Temiz
|59
|İbrahim Altıntaş
|Yeşilköy
|Patlıcan
|Temiz
|60
|İbrahim Altıntaş
|Yeşilköy
|Hıyar
|Temiz
|61
|Burcu Dündenrazı
|İnönü
|Molehiya
|Temiz