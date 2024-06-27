"Hedefimiz; genç nesilleri korumak"

Başbakanlık’ta gündem uyuşturucuyla mücadeleydi. Üstel "Gençleri kurban seçen bu illet ile mücadelede sonuna kadar kararlıyız" dedi



Toplantıda yaşamını İngiltere'de sürdüren Kıbrıslı Türk Doktor Dr. Teoman Sırrı da yer aldı. Dr. Sırrı, uyuşturucu kullanımının trafikteki tehlikelerine dikkat çekerek, İngiltere'deki uygulamalardan örnekler verdi.

Konuşmasında, uyuşturucu kullanımının sürücüler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri bilimsel verilerle anlatarak, trafikte güvenliğin sağlanması adına düzenli testlerin önemine vurgu yaptı.

Başbakan

Üstel, özellikle genç nesillerin korunması ve toplumsal huzurun sağlanması için bu tür testlerin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.



"Ülkemizde artan trafik kazaları ve uyuşturucu kullanımı oranı endişe verici bir boyuta gelmiştir. Ülkemizde sürücülerin uyuşturucu testine tabi tutulması adına çalışmalarımızı başlattık. Trafikte alkol testi gibi uyuşturucu testinin de yapılabilmesi için ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gençleri kurban seçen bu illet ile mücadelede sonuna kadar kararlıyız. Aldığımız tüm önlemlerin yanı sıra uyuşturucu ile mücadelede en önemli silahımız farkındalıktır. Çünkü uyuşturucu kullanımının yol açtığı tahribat sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsaldır. Başbakanlık bünyemizdeki Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonumuz da farkındalık, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Hep birlikte hareket ederek, uyuşturucusuz bir gelecek inşa edebiliriz."

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de uyuşturucu ile mücadelede polisin üstlendiği rolü vurgulayarak, trafikte uyuşturucu kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel ’in önderliğinde, trafikte uyuşturucu testlerinin önemine dair bir toplantı düzenlendi.Toplantıda yaşamını İngiltere'de sürdüren Kıbrıslı Türk Doktor Dr. Teoman Sırrı da yer aldı. Dr. Sırrı, uyuşturucu kullanımının trafikteki tehlikelerine dikkat çekerek, İngiltere'deki uygulamalardan örnekler verdi.Konuşmasında, uyuşturucu kullanımının sürücüler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri bilimsel verilerle anlatarak, trafikte güvenliğin sağlanması adına düzenli testlerin önemine vurgu yaptı.Başbakan Ünal Üstel ise, uyuşturucu ile mücadelenin trafikteki güvenliği sağlamak açısından büyük bir hassasiyet taşıdığını belirterek, KKTC’de bu konuda atılacak adımların hayati önem taşıdığını ifade etti.Üstel, özellikle genç nesillerin korunması ve toplumsal huzurun sağlanması için bu tür testlerin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Ünal Üstel şunları söyledi:"Ülkemizde artan trafik kazaları ve uyuşturucu kullanımı oranı endişe verici bir boyuta gelmiştir. Ülkemizde sürücülerin uyuşturucu testine tabi tutulması adına çalışmalarımızı başlattık. Trafikte alkol testi gibi uyuşturucu testinin de yapılabilmesi için ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gençleri kurban seçen bu illet ile mücadelede sonuna kadar kararlıyız. Aldığımız tüm önlemlerin yanı sıra uyuşturucu ile mücadelede en önemli silahımız farkındalıktır. Çünkü uyuşturucu kullanımının yol açtığı tahribat sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsaldır. Başbakanlık bünyemizdeki Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonumuz da farkındalık, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Hep birlikte hareket ederek, uyuşturucusuz bir gelecek inşa edebiliriz."Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de uyuşturucu ile mücadelede polisin üstlendiği rolü vurgulayarak, trafikte uyuşturucu kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.