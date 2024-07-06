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Havayolu çalışanının makatında 1 kg altın bulundu

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Ünlü havayolu şirketi Air India Express'in bir kabin memurunun rektumunda bileşik formda saklanan 960 gram altın bulundu

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Havayolu çalışanının makatında 1 kg altın bulundu
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Ünlü havayolu şirketi Air India Express’in bir kabin memurunun rektumunda bileşik formda saklanan 960 gram altın bulundu.
Air India Express’in bir kabin memurunun altın kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından, Gelir İstihbarat Müdürlüğü (DRI), suçta daha fazla kabin memurunun rolü olduğundan şüphelenerek soruşturmayı yoğunlaştırdı.
TUTUKLANDI
Gelir İstihbarat Müdürlüğü, Maskat’tan kalkan bir uçakta kabin ekibi üyesi olan 26 yaşındaki hostes Surabhi Khatun’u gözaltına aldı.
Khatun, rektumunda bileşik formda saklanan 960 gram altının bulunmasının ardından tutukladı.
Diğer kabin memurlarının da sorgulandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
 
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