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“Hastane yapımı için ayrılan arazi neden TC Elçiliği’ne devredildi?”

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Lefkoşa’ya yapılacak olan hastanenin yapılacağı arazisinin neden TC Elçiliği’ne devredildiğini soran CTP Milletvekili İncirli, hastanenin mülkiyeti ve yönetiminin kime ait olacağı sorularını yanıtlanması gerektiğine vurgu yaptı

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“Hastane yapımı için ayrılan arazi neden TC Elçiliği’ne devredildi?”
CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’ya yapılacak olan 500 yataklı hastanenin yapılacağı arazisinin neden TC Elçiliği’ne devredildiğini sordu.
İncirli’nin paylaşımı şöyle:
“Mart ayında 2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokolün sağlıkla ilgili bölümünde Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane yapımı da vardı. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak hem komitede hem de Meclis kürsüsünde binanın yapımında Kıbrıslı Türk sağlıkçıların ve mimar mühendislerin söz sahibi olmaları gerektiğine, ülkenin gerçek ihtiyaçlarını biz Kıbrıslı Türklerin belirlemesi hususundaki hassasiyetlerimize kuvvetli bir vurgu yapmış, pandemi sürecinde gelişen ekonomik krizin etkilediği alanlardan biri olan inşaat sektörünün canlanması için ihalelerin KKTC’de açılması gerektiğini savunmuştuk. Bütün bunlar hiç konuşulmamış gibi bu akşam bir haber düştü basına. Lefkoşa’ya yapılacak olan 500 yataklı hastanenin ihalesinin KKTC’de yapılmayacak olması bir yana hastanenin yapılacağı arazi de TC Elçiliği’ne devredilmiş!
Üstelik ne imzalanan protokolde ne de meclis görüşmelerinde hiç böyle bir devirden söz edilmemişken. Bu devrin nedeni nedir? Söz konusu olan geçici bir devir mi? Kalıcı mı? Yapılacak olan hastanenin mülkiyeti kime ait olacak? Kullanıma girdikten sonra hastane yönetimi kime ait olacak? Nerden çıktı bu devir meselesi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Bu sorulara cevap bekliyoruz. Sorumluluk almaya cesaret edemeyen, teslimiyetçi bir zihniyet yönetiyor bu ülkeyi. Yeter. Kara bir gölge gibi çökmeye çalışıyorsunuz bu ülkenin üzerine. Buna izin vermeyeceğiz. Sorumluluk alabilen, ülkenin insan kaynakları ile gerçek ihtiyaçları belirleyebilen bir yönetim gelene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülke sahipsiz değildir, bilesiniz.”
 
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