Üç kurumun yönetim kurulu üyeleri Zaroğlu kontenjanından atanacak

Erhan Arıklı tarafından Başbakanlığa iade edilen Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Sigorta ve Serbest Liman Müdürlüğü yönetim kurullarına kendisine yakın isimlerin atanacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Bertan Zaroğlu, “Bu kurumlara layık olduğuna inandığım kişilerin o makamlara atanması söz konusu" dedi

Bertan Zaroğlu, AD-HOC komitede yer alabilmesi için YDP’den istifa etmesi karşılığında, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından Başbakanlığa iade edilen 3 önemli kurum olan Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Sigorta ve Serbest Liman Müdürlüğü yönetim kurullarına kendisine yakın isimlerin atanacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bertan Zaroğlu, “Söz konusu kurumların yönetim kurullarına atanması yapılacak kişiler için ben Erhan beyle yenile anlaşmadım. Hükümet kurulduğu dönemde, Erhan beyin kendi imzaladığı ve bana kontenjan hakkı verdiği, söz konusu kurumlara layık olduğuna inandığım kişilerin o makamlara atanması söz konusu. Erhan beyle o dönemde anlaşmaya vardığımız ve imzaların atıldığı kişiler kimlerse onlar bu görevlere atanacak” diyerek, “Erhan beyin yaptığı açıklamanın iyi niyetli bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Erhan Bey, kendi verdiği sözleri de çiğneyerek, bu ülkeye hizmet edebilecek kapasitedeki insanlar yerine kurultay hesaplaşmaları nedeniyle uygun olmayan kişilerin atamasını gerçekleştirdi. Erhan Bey de şimdi aklıselime geldi ve hükümet kurulduğu ilk dönemdeki pozisyonumuza geri döndük. Erhan Bey burada bir manevra yaparak, sanki de ben kendisiyle değil de Başbakanla anlaşmışım imajını yaratmak için, ‘Ben bu kurumları Başbakanlığa iade ettim ve yönetimlerine kimlerin atanacağına karışmıyorum’ açıklamasında bulundu fakat durum böyle değil” dedi ve yasal mevzuata uygunluk kontrolü yapılmasının ardından yönetim kurullarına atanacak isimlerin açıklanacağını da sözlerine ekledi.

“İSTİFA ETMEMEM İÇİN ÜÇÜ DE RİCA ETTİ”

“Normal şartlarda ben 15 gün önce yasal olarak Yeniden Doğuş Partisi’nden istifa etmek üzere dilekçemi hazırlayarak Meclis’e gittim ve Meclis’e istifa dilekçemi sunduğum zaman, hükümet ortakları Başbakan Ersan Saner, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı istifa etmemem için bana rica ettiler” diyen YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, “Seçim tarihinin belirleneceği AD-HOC komite kurulacağı için istifa etmemi istemediler çünkü YDP adına milletvekili olarak komitede yer alabilecek tek milletvekili benim. Erhan Bey bakan olduğu için AD-HOC komitede yer alamıyor. Ben komiteye katılmasam hükümet ile muhalefetin komitedeki temsiliyet sayısı yine eşit olacak ve Hukuk Komitesi’nde olduğu gibi yine tıkanma yaşanacaktı” diyerek, “Benim istifa etmem durumunda yine anlaşmazlıklar olacağı ve bunun cezası halka ödetileceği için, Ersan Saner, Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı’nın ricasını kırmadım ve kabul ettim” şeklinde konuştu.

“İSTEMEYE İSTEMEYE İSTİFA KARARI ALDIM”

İstifa kararından vazgeçmediğini, bu kararı sadece ertelediğini ve komiteden karar çıkmasının ardından istifasını yürürlüğe koyacağını vurgulayan Zaroğlu, “Benim şu anda YDP ile iletişimim eskisi gibi olmasa da ben halen daha hukuken YDP’nin milletvekiliyim. Bu nedenle AD-HOC komitede yer almamla ilgili bir hukuk dışı durum yok. Ben zaten YDP’den istifa etme nedenimi kamuoyuna da açıkladım. Yeniden Doğuş Partisi’nin yönetiminde bulunan kişilerin temiz olmayan sicillerinden kaynaklanan sorun ve sıkıntılar nedeniyle ve Erhan Arıklı’nın da bu kişilere sahip çıkması nedeniyle, bu partinin içerisinde hala daha bulunabilmem mümkün değildi. Belki Erhan Bey ve partinin önde gelenleri aklıselime gelir ve toplumu yönetebilmeye haiz olmadığını düşündüğüm bu insanları partiden uzaklaştırırlar. Bu süreç içerisinde Erhan Bey bu kişileri partiden uzaklaştırsaydı ben YDP’den istifa etme kararımdan vazgeçerdim. Ben aslında isteme istemeye ve mecburen böyle bir ortamdan uzaklaşmak istiyorum yoksa ben YDP’den istifa etmek istemiyorum” diyerek, “Kurucuları arasında yer aldığım, kuruluşunda genel sekreter olduğum, büyüttüğüm siyasi oluşumdan neden uzaklaşmak isteyim ki. Fakat partinin en üst seviyedeki yöneticilerinin sicili ortadayken nasıl insanlardan gidip oy isteyebilirim ki. Benim tüm serzenişim bunadır” açıklamasında bulundu.

“HENÜZ GELECEĞİMLE İLGİLİ KARAR VERMEDİM”

“Ümit ederim ki hükümet ile muhalefet arasında daha fazla gerginlik yaşanmadan erken seçim tarihi konusunda bir uzlaşı sağlanır” diyerek kendisinin uzlaşıdan yana olduğunu, ayrıca ortada, sağlık ve ekonomi yönünden sıkıntılar varken seçim kavgalarının üzücü olduğunu savunan Bertan Zaroğlu, henüz kararını vermediğini ve YDP’den istifasının ardından siyasi yaşamına hangi çatı altında devam edeceğini ilerleyen günlerde açıklayacağını da dile getirdi.



