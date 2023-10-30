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Haspolat İlkokulu farkında

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Haspolat İlkokulu farkında
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Eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği Haspolat İlkokulu’nda sosyal etkinlikler de düzenlenerek öğrencilerde farkındalık yaratılıyor.

1 – 31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı nedeniyle Haspolat İlkokulu’nda Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına etkinlik düzenlendi.

Ekim Ayı Meme Kanserinde Farkındalık Ayı’nın simgesi olan pembe renkli kıyafetlerin giyildiği günde öğrenciler, günün anlamına yönelik etkinlikler gerçekleştirdiler.

Kanser hastalığına karşı farkındalık yaratılan öğrenciler, öğretmenler ve veliler, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne de katkıda bulundular.
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