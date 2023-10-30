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Keleş, kalbine yenildi

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Keleş, kalbine yenildi
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Girne’de sakin 57 yaşındaki Süleyman Keleş, bugün saat 04.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede bulunduğu sırada, aniden rahatsızlandı. Ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybeden Keleş’in doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.
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