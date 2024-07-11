Hasipoğlu’ndan 11 Temmuz Basın Günü mesajı

Hasipoğlu, 11 Temmuz Basın Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, medyada yayınlanan haberleri, programları ve fikir içerikli yazıları demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak değerlendirdiklerini belirten Hasipoğlu, kamuoyunu bilgilendirmede fikir özgürlüğü, etik değerler ve kişisel hakların korunmasının büyük önem taşıdığını ve basının büyük çoğunluğunun bu prensipleri benimsediğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk basınının, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesindeki büyük katkılarını vurguladı. Hasipoğlu, bağımsızlık ilanında önemli rol oynayan Kıbrıs Türk basınının, günümüz koşullarında da görevini özveriyle yürütmeye devam ettiğini ifade etti.Anayasaya ve çağdaş değerlere bağlı, sorumluluğunun bilincinde olan basının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Hasipoğlu, bu çerçevede kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için her şartta görevlerinin peşinde koşan basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlayarak, aramızdan ayrılanları rahmetle andığını ifade etti.