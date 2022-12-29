CTP Genel Başkanı Erhürman, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili “Kendi özeleştirimizi yaparız. Halkımıza tekrar gideceğiz, problem neydi, tam olarak onları anlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 52’nci kuruluş yıldönümünü önceki akşam kutladı.

Lefkoşa Hidden Garden’da yer alan “CTP 52. Yıl Resepsiyonu”na katılan partililer ile konukları, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, eşleri ile birlikte karşıladı.

“Barış, demokrasi ve irade mücadelesine devam” sloganıyla düzenlenen resepsiyonda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı.

“Hepimizin doğum günü kutlu olsun” diyen Erhürman, “CTP’li olmak; mücadele etmek, gerektiğinde bedel ödemeyi göze alarak, asla yılgınlığa düşmemek, umutsuz olmamak, umudu hep sıcak tutmak demektir” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimi geride bıraktıklarını, mutlu oldukları yerler olsa da, buruk oldukları yerler olduğunu ifade eden Erhürman, CTP’nin yerel yönetimlerde bir marka, vizyon olduğunu, herkesin takdirini kazandığını belirterek, seçim sonrası özeleştirilerini yapacaklarını ve gerek yerel, gerek genel seçimlerde başarıyı yakalamak için ülkeyi gezeceklerini kaydetti.

Erhürman, ülkede ekonomik olarak zor zamanların yaşandığını, yönetim zaafiyeti yaşandığını söyledi ve vatandaşlara; “2023 yılı CTP’nin zafer yılı olacak” dedi.

CTP lideri, "Mutluluğumuz var, sonuçta en fazla belediye 7 ile bizde. İlçeler bazında 1 olan sayıyı da 3'e çıkardık. Hitap ettiğimiz nüfus çok genişledi." dedi. Erhürman, "buruk bir mutluluk" yaşadıklarını, kaybettikleri yerler için parti içinde öz eleştiri yapacaklarını belirterek, "Biz hiçbir zaman seçmeni suçlayan bir parti olmadık, her zaman sonuçların sorumluluğunu kendimizde görürüz.



