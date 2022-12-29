Benli’den duygusal veda

16 yıl boyunca Gönyeli'de belediye başkanlığı yapan Ahmet Benli, duygusal bir mesajla veda etti. Benli mesajında "16 unutulmaz yıl ve teşekkürler Gönyeli..." dedi

“Gönyeli – Alayköy Belediyesi”ne dönen Gönyeli Belediyesi’nin “son başkanı” Ahmet Benli, Gönyeli halkına teşekkürlerini sundu, yeni yönetime başarı diledi ve “tek kuruş verginin bile takipçisi olacağını” söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Benli’nin paylaşımı şöyle:

16 UNUTULMAZ YIL VE TEŞEKKÜRLER GÖNYELİ

Gönyeli halkına şahsıma yaşattıkları 16 yıllık unutulmaz deneyim ve onur için teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Bu güzel kenti dört farklı dönem yönetmenin hazzını bana yaşattınız.

Minnettarım.

Gönyeli'yi hep birlikte köyden kente dönüştürdük.

Kentimize önemli yatırımlar yaptık.

Gönyeli'de yaşamayı bir ayrıcalık noktasına taşıdık.

Gönyeli Belediyesi'ni ülkenin en güçlü belediyesi olarak yerel yönetim tarihimize kazıdık.

Birlikte başardık, birlikte gururlandık.

Hukuk yolundan ayrılmamak için çok bedeller ödedik.

Kimi zaman en yakınlarımızı üzmek pahasına ilkelerden, normlardan ve yasalardan ödün vermedik.

Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin de bu anlayışla geleceğe ilerlemesini temenni ediyorum.

Belediye teşkilatında verimlilik esas alınmalıdır.

Unutulmasın ki belediyeler halka hizmet için vardır.

Gönyeli Alayköy halkının ödediği her kuruş verginin korunmasını, hizmet ve yatırıma dönüştürülmesini son derece önemsiyorum.

Bunun takipçisi olacağım.

Gönyeli Belediyesi'nin son belediye başkanı olarak sizlere veda ediyorum.

Yeni düzenleme ile birlikte kurulan Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin yarattığımız güçlü temeller üzerinde geleceğe güvenle baktığına inanıyorum.

16 yıl boyunca birlikte çalıştığım tüm takım arkadaşlarımı sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum.

Alnımız açık, başımız diktir.

Tertemiz bir maziyle görevimi devrediyorum.

Yeni seçilen belediye başkanımız Hüseyin Amcaoğlu'na, belediye meclis üyelerimize, muhtar ve azalarımıza kalpten başarılar diliyorum.

Her zaman desteğe hazırım.

Bizim sevdamız kentimize ve insanımızadır.

'Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir' şiarıyla saygılar sunuyor, yeniden ve yeniden teşekkür ediyorum.

