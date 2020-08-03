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Güzelyurt ve bölgesinde elektrik kesintisi olacak

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Güzelyurt ve bölgesinde elektrik kesintisi olacak

Güzelyurt bölgesinde alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy, Turizm İnformasyon ve civarına elektrik verilemeyecek.

Öte yandan Güzelyurt’ta direk değişimi nedeniyle yarın saat 08.30’dan 13.30’a kadar Fevzi Çakmak Sokak ve 20 Temmuz Sokak’a elektrik verilemeycek.
Bu arada Şahinler Köyü'nde, Cennet Sokak, Sümbül Sokak ve Barış Sokak’ta yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek açıklamasına göre, alçak gerilim şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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